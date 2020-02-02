Выбор читателей за 1 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 1 февраля.

На территории Российской Федерации выявлены два человека, больных новой инфекцией коронавируса. Заболевшие – граждане Китая. Один из них находится в Забайкальском крае, вторая – в Тюменской области.

1 февраля произошел инцидент во время выполнения авиарейса U6-350 Благовещенск – Москва «Уральских авиалиний». Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени.

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции дали Минздрав и Роспотребнадзор.

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.