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Выбор читателей за 1 февраля

Выбор читателей за 1 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 1 февраля.

В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом

На территории Российской Федерации выявлены два человека, больных новой инфекцией коронавируса. Заболевшие – граждане Китая. Один из них находится в Забайкальском крае, вторая – в Тюменской области.

Авиарейс Благовещенск – Москва вынужденно сел в Тюмени

1 февраля произошел инцидент во время выполнения авиарейса U6-350 Благовещенск – Москва «Уральских авиалиний». Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Тюмени.

Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции дали Минздрав и Роспотребнадзор.

Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом в Забайкалье

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.

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#Обзор #интернет #СМИ

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