Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:19 0

В России названы самые угоняемые автомобили

В России названы самые угоняемые автомобили
Фото: pixabay.com

Toyota, Hyundai, Kia и Lexus стали самыми угоняемыми автомобилями в России в 2019 году. С машинами этих четырех марок связан 61 % угонов, совершенных в прошлом году.

Безусловным лидером по числу угонов в России остается Toyota – на автомобили этого японского бренда пришлось 22 % подобных преступлений. Совсем немного уступил Hyundai с частотой хищений 19 %. Далее следуют Kia и Lexus, привлекающие угонщиков в 10 % случаев.

В Москве и Санкт-Петербурге, как стало известно «Автоновостям дня», чаще всего угоняют автомобили Hyundai – они оказались самыми популярными, обойдя по числу хищений Toyota, Lexus и Kia.

Ранее издание сообщало о том, что хранение автомобиля на уличных парковках и отсутствие установленных в нем охранных комплексов с механическими и электронными устройствами, препятствующими несанкционированному доступу в салон и запуску двигателя, являются одними из основных факторов, привлекающих угонщиков.

Просмотров всего: 180

#транспорт

распечатать


Общество 2

Самолеты ВКС РФ будут эвакуировать россиян из Китая
Общество

Минтранс предложил повысить штрафы для водителей такси и автобусов

Происшествия

Авиарейс Благовещенск – Москва вынужденно сел в Тюмени

Общество

С 1 февраля отменяются регулярные авиарейсы из России в Китай
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь