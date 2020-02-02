В России названы самые угоняемые автомобили

Toyota, Hyundai, Kia и Lexus стали самыми угоняемыми автомобилями в России в 2019 году. С машинами этих четырех марок связан 61 % угонов, совершенных в прошлом году.

Безусловным лидером по числу угонов в России остается Toyota – на автомобили этого японского бренда пришлось 22 % подобных преступлений. Совсем немного уступил Hyundai с частотой хищений 19 %. Далее следуют Kia и Lexus, привлекающие угонщиков в 10 % случаев.

В Москве и Санкт-Петербурге, как стало известно «Автоновостям дня», чаще всего угоняют автомобили Hyundai – они оказались самыми популярными, обойдя по числу хищений Toyota, Lexus и Kia.

Ранее издание сообщало о том, что хранение автомобиля на уличных парковках и отсутствие установленных в нем охранных комплексов с механическими и электронными устройствами, препятствующими несанкционированному доступу в салон и запуску двигателя, являются одними из основных факторов, привлекающих угонщиков.