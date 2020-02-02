Гороскоп 2 февраля: у Рыб творческий подъем, у Дев неожиданный поворот в судьбе

Восход Солнца: 08:03

Заход Солнца: 17:23

Солнце в Водолее.

Овен. Жизненные силы значительно возрастут. Этот день Вы можете посвятить самовыражению, раскрытию своих талантов. Многие добьются успеха в самых важных делах. Вероятность встречи со старыми друзьями. Отношения с родственниками сегодня должны улучшиться. В личной жизни царят гармония и равновесие.

Телец. Не стоит полагаться на партнеров и ожидать помощи от родственников. Это только помешает делам и станет поводом для лишнего раздражения. Отношения с любимым человеком не будут идеальными, а потому Вам лучше сдерживать свои эмоции, проявлять как можно больше терпеливости и доброжелательности к окружающим.

Близнецы. День несет неожиданные повороты, поэтому не принимайте никаких важных решений. В общении со старшими родственниками сохраняйте спокойствие, избегайте споров, которые могут привести к принципиальному противостоянию.

Рак. День символизирует переход на новый уровень развития. Благоприятно начинать новые дела, заключать договоры, сделки. В работе может быть успех независимо от рода деятельности. Вероятно, что в этот день Раки смогут из любых неприятностей выйти с честью.

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Лев. День символизирует активизацию жизненных сил и подъем творческой активности. Усилится романтическое восприятие действительности. Лев, принадлежащие миру искусства и литературы, получат возможность создать что-то необыкновенное.

Дева. Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Несмотря на то что наступает период, благоприятный для самореализации, проявления талантов и самовыражения, финансовые успехи и продвижения по служебной лестнице будут крайне неустойчивыми.

Весы. Возможны некоторые негативные перемены в финансовом положении. Не исключено, что сегодня Весам придется отправиться в командировку, которая, к сожалению, заметных результатов не принесет. Будьте осторожны: велика вероятность ограбления. Новые знакомства нежелательны.

Скорпион. Вам предстоит принятие очень важных решений. Возможно, появится множество срочных дел или вам придется решать несколько вопросов одновременно. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы.

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Стрелец. Сегодня Вас ожидают приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Возможны нападки со стороны партнеров. Пусть это Вас не беспокоит, даже если на первый взгляд они покажутся обидными и непонятными. Рекомендуется возобновить работу над прерванным проектом, вы можете получить от него выгоду.

Козерог. Сатанинский день. Звезды указывают на возможные конфликты с начальством или партнерами, предостерегают от агрессивности и грубости со стороны незнакомых людей. Вероятны осложнения со здоровьем. Постарайтесь в этот день воздержаться от всего, что может нанести вред организму, особенно от быстрой езды и работы с режущими инструментами.

Водолей. Начало дня благоприятно для коллективных действий, совместных мероприятий. В отношениях с партнерами и при заключении коммерческих сделок не теряйте чувства реальности: вероятны обман или финансовые потери. Во второй половине дня не торопитесь с новыми любовными победами.

Рыбы. День связан с правильным питанием, физическими упражнениями и получением информации. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на высоте. Избыток энергии может привести к ухудшению отношений с одним из друзей. Это день творческого подъема.

Астролог: Вальдемар Небоходцев