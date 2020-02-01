Самолеты ВКС РФ будут эвакуировать россиян из Китая

Эвакуировать российских граждан из Китая будут на самолетах Воздушно-космических сил РФ (ВКС). Об этом сообщил 1 февраля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«По приказу президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина, к эвакуации российских граждан из районов Китая, наиболее пораженных коронавирусом, будут привлечены самолеты ВКС России, которые начнут выполнять рейсы уже сегодня», – сказал Песков.

Ранее посольство РФ в Китае сообщило, что занимается подготовкой к эвакуации российских граждан из Уханя и провинции Хубэй, где зафиксирована мощная вспышка пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV. По официальным данным, в регионе эвакуации находится 341 российский гражданин, из них 300 – в Ухане, сообщает ТАСС.

«Посольством установлена связь с 186 соотечественниками. О порядке и времени эвакуации будет объявлено дополнительно», – отмечается в заявлении.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса, который из Китая стремительно распространяется по всему миру, чрезвычайной ситуацией международного значения. 1 февраля стало известно о двух случаях заболевания в России – Тюменской области и Забайкалье.