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1февраля
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сегодня, 20:31 0

Школа, к строительству которой готовятся в Благовещенске, будет самой современной

Школа, к строительству которой готовятся в Благовещенске, будет самой современной
Фото: Администрация Благовещенска

Новую школу в Благовещенске в районе пересечения улицы Тепличной и Игнатьевского шоссе начнут строить весной. Проект прошёл необходимые экспертизы, в феврале объявят аукцион на строительство. Общий срок реализации проекта составляет 30 месяцев.

Финансирование будет осуществляться из трёх бюджетов: федерального, областного и городского. В настоящее время на участке ведутся работы по подготовке будущей строительной площадки.

Как сообщает пресс-служба администрации Благовещенска, новая школа станет самой современной в Благовещенске, по уровню оснащения не уступающей лучшим общеобразовательным учреждениям страны.

Новая школа спроектирована четырёхэтажной. Общая площадь здания — более 33 тысяч квадратных метров. Всего в ней будет 60 классных комнат, из них 24 предназначены для учеников 1-4 классов. Также в здании будут спортивный зал, столовая и библиотека.⠀Мощность образовательного учреждения — полторы тысячи мест. Вместимость школы рассчитана для обучения только в одну смену.

Спланирована и прилегающая территория. Например, на 16 сотках разместится учебно-опытная зона с участком полевых и овощных культур, плодовым садом-ягодником, участком для коллекционно-селекционной работы. Также будет выполнено озеленение территории школы с устройством газонов и цветников, посадкой деревьев.

Физкультурно-спортивную зону оснастят современным футбольным полем, беговыми дорожками, площадками для гимнастики, баскетбола, волейбола, полосой препятствий, зоной для проведения занятий по правилам дорожного движения.

Предусмотрены и места для отдыха детей: это семь игровых площадок, рассчитанных на разный возраст. На площадках для игр и отдыха установят теневые навесы, скамьи, урны, горки, карусели и качели. В целях обеспечения безопасности здание будет оборудовано турникетами, запланирована и охранная система.

Построенная школа будет сдана в эксплуатацию в сентябре 2022 года.

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#строительство #школа

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