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сегодня, 20:02 1

Исполнение послания президента обойдется бюджетам в 4 триллиона

Исполнение послания президента обойдется бюджетам в 4 триллиона
Фото: pixabay.com

Дополнительные расходы бюджетов на инициативы из президентского послания Федеральному собранию составят 4,128 триллиона рублей на период до 2024 года. Об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, большую часть этих средств возьмут из федерального бюджета (3,77 триллиона), бюджетам регионов придется обеспечить менее 10 % новых расходов (358 миллиарда). Для увеличения трат 2020 года Минфин внесет в правительство проект соответствующих поправок к закону о бюджете до 11 февраля.

Наибольший объем дополнительных средств будет направлен на поддержку малоимущих семей с детьми (1,39 триллиона) и выплаты по программе материнского капитала (1,23 триллиона). Президент предложил выплачивать семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет ежемесячное пособие в размере половины от прожиточного минимума ребенка (если доходы такого домохозяйства не превышают одного прожиточного минимума на человека).

По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, в 2020 году пособие смогут получить 2,4 миллиона россиян, что потребует ориентировочно 159 миллиардов рублей из средств федерального и регионального бюджетов. Выплаты по программе маткапитала смогут получить более 1 миллиона семей, теперь его будут выдавать не только за второго, но и за первого ребенка. Эти меры, по словам Татьяны Голиковой, должны улучшить положение семей с детьми, которые составляют большинство среди бедного населения РФ.

Как пояснил вчера Антон Силуанов, источником дополнительных средств в 2021–2022 годах станут условно утвержденные расходы бюджета. Ресурсы, по его словам, найдутся и на последующие годы. В том числе на эти цели пойдут «дополнительные мобилизационные источники доходов», также планируется задействовать средства Резервного фонда правительства. Антон Силуанов особо подчеркнул ведущую роль федерального бюджета в финансировании инициатив. Регионам же, которым теперь также придется найти деньги на исполнение обещаний президента, Минфин пообещал финансовую поддержку, чтобы не повторилась ситуация с майскими указами, когда субъекты ради исполнения поставленных задач были вынуждены залезать в долги, «расчищать» которые в итоге все равно пришлось центру, пишет «Коммерсант».

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#российская власть #финансы #экономика

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Комментарии
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  • raznos

    raznos
    1 час назад

    На каждый регион по 650 миллионов в год. Вполне подъёмные деньги.

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