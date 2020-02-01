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1февраля
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сегодня, 19:11 6

Через временный коридор в Благовещенск из Хэйхэ вернулись 165 человек

Через временный коридор в Благовещенск из Хэйхэ вернулись 165 человек

1 февраля через временный коридор пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ в РФ прибыли 165 человек. Туристов с признаками инфекционных заболеваний по результатам тепловизионного контроля не выявлено.

Приехавшие прошли двойной тепловизионный контроль и сдали анализы на инфекционные заболевания.Сотрудники инфекционной больницы, центра гигиены и эпидемиологии Амурской области и специалисты Роспотребнадзора региона провели санитарно-эпидемиологический контроль.

По просьбе китайской стороны был организован отдельный коридор через пункт пропуска Благовещенск, по которому уехать в Китай из России смогли 90 граждан КНР.

«Процесс выезда российских граждан в пункте пропуска Хэйхэ координировал первый заммэра Хэйхэ Сунь Бяо. Всё прошло достаточно оперативно», — сообщила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

По информации управления Роспотребнадзора, в течение дня у досмотренных граждан не было выявлено клинических проявлений заболеваний.

В воскресенье, 2 февраля, временный коридор через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ продолжит работу в те же временные рамки – с 14:00 до 16:30 амурского времени, сообщает амурское правительство.

«Далее работа временного коридора будет осуществляться по фактической потребности с учётом подтверждённых обращений граждан РФ и согласованной позиции с КНР, а также согласования с контрольными службами РФ. На основании этих данных будет приниматься решение по дате и времени работы временного коридора», — сказала Екатерина Киреева.

После принятия распоряжение правительства РФ о временном ограничении движения через пункты пропуска через госграницы РФ с КНР на территории пяти субъектов ДФО, включая Амурскую область, с китайской стороной достигнута совместная договорённость о том, чтобы с 1 февраля организовать временные коридоры через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ для организации возврата граждан РФ.

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#коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    Нурофен рулит.

  • Gallardo

    Gallardo
    2 часа назад

    - У Вас на стройке были несчастные случаи?

    - Нет.

    - Будут

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    2 часа назад

    Значит Онищенко был прав . Благовещенск открыт для заразы .

    Сколько китайцев с видомнажительство запустили сегодня ? Сколько народу запустят завтра .

    В Благе они не носят маски . И таксисты их встречающие не носят маски . А зачем ? СМИ сказали что коронавирус "китайский" . Тепловизионный контроль угроз не выявил . А он мог выявить ?

    Щас по любому грипп пойдёт и будет всем по щам

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    1 час назад

    Рудольф Шнапс

    Значит Онищенко был прав . Благовещенск открыт для заразы .

    Сколько китайцев с видомнажительство запустили сегодня ? Сколько народу запустят завтра .

    В Благе они не носят маски . И таксисты их встречающие не носят маски . А зачем ? СМИ сказали что коронавирус "китайский" . Тепловизионный контроль угроз не выявил . А он мог выявить ?

    Щас по любому грипп пойдёт и будет всем по щам



    Согласен. Когда весь мир уже принял форму, что это эпидемия... в Благовещенске полный пофигизм к ситуации..

  • Kats

    Kats
    54 минуты назад

    Какой смысл вообще тогда закрывать границу, если каждый день заразу везут из китая по спец коридору? Ладно бы еще сразу на карантин определяли, а так очередные почти 200 человек в массы!

  • Схожу с ума

    Схожу с ума
    33 минуты назад

    KatsКакой смысл вообще тогда закрывать границу, если каждый день заразу везут из китая по спец коридору? Ладно бы еще сразу на карантин определяли, а так очередные почти 200 человек в массы!


    Золотые слова. Действительно, в чем это закрытие границы заключается

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