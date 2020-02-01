Через временный коридор в Благовещенск из Хэйхэ вернулись 165 человек

1 февраля через временный коридор пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ в РФ прибыли 165 человек. Туристов с признаками инфекционных заболеваний по результатам тепловизионного контроля не выявлено.

Приехавшие прошли двойной тепловизионный контроль и сдали анализы на инфекционные заболевания.Сотрудники инфекционной больницы, центра гигиены и эпидемиологии Амурской области и специалисты Роспотребнадзора региона провели санитарно-эпидемиологический контроль.

По просьбе китайской стороны был организован отдельный коридор через пункт пропуска Благовещенск, по которому уехать в Китай из России смогли 90 граждан КНР.

«Процесс выезда российских граждан в пункте пропуска Хэйхэ координировал первый заммэра Хэйхэ Сунь Бяо. Всё прошло достаточно оперативно», — сообщила первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

По информации управления Роспотребнадзора, в течение дня у досмотренных граждан не было выявлено клинических проявлений заболеваний.

В воскресенье, 2 февраля, временный коридор через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ продолжит работу в те же временные рамки – с 14:00 до 16:30 амурского времени, сообщает амурское правительство.

«Далее работа временного коридора будет осуществляться по фактической потребности с учётом подтверждённых обращений граждан РФ и согласованной позиции с КНР, а также согласования с контрольными службами РФ. На основании этих данных будет приниматься решение по дате и времени работы временного коридора», — сказала Екатерина Киреева.

После принятия распоряжение правительства РФ о временном ограничении движения через пункты пропуска через госграницы РФ с КНР на территории пяти субъектов ДФО, включая Амурскую область, с китайской стороной достигнута совместная договорённость о том, чтобы с 1 февраля организовать временные коридоры через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ для организации возврата граждан РФ.