Амурское охотуправление назвало любимую добычу браконьеров

Любимой добычей амурских браконьеров по итогам 2019 года стала косуля. За год у нарушителей изъяли 74 туши этого животного. Помимо копытных животных, браконьеры активно охотились на птиц.

Так, выявлены факты добычи ими 72 фазанов, 27 уток, 16 рябчиков и баклана. Из пушных зверей больше других пострадала ондатра — 54 незаконно добытых зверька за год.Об этом сообщает амурское охотуправление у себя в Инстаграме.

«Кстати, в прошлом году выросли тарифы, по которым рассчитывают суммы компенсаций за незаконную добычу. Как следствие, браконьерская охота серьезно подорожала. Один самец косули стоит 120 000 рублей, самка косули — 200 000 рублей. И это не считая уголовных дел и прочих неприятностей», – сообщается в публикации.