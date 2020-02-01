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сегодня, 18:59 2

Амурское охотуправление назвало любимую добычу браконьеров

Амурское охотуправление назвало любимую добычу браконьеров
Фото: instagram.com

Любимой добычей амурских браконьеров по итогам 2019 года стала косуля. За год у нарушителей изъяли 74 туши этого животного. Помимо копытных животных, браконьеры активно охотились на птиц.

Так, выявлены факты добычи ими 72 фазанов, 27 уток, 16 рябчиков и баклана. Из пушных зверей больше других пострадала ондатра — 54 незаконно добытых зверька за год.Об этом сообщает амурское охотуправление у себя в Инстаграме.

«Кстати, в прошлом году выросли тарифы, по которым рассчитывают суммы компенсаций за незаконную добычу. Как следствие, браконьерская охота серьезно подорожала. Один самец косули стоит 120 000 рублей, самка косули — 200 000 рублей. И это не считая уголовных дел и прочих неприятностей», – сообщается в публикации.

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#животные

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    Заплачу за каждого фазана,Ю убитого на моей даче. В этом году всю картошку сожрали.

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    DimonS

    Заплачу за каждого фазана,Ю убитого на моей даче. В этом году всю картошку сожрали.



    какой ты жлоб картошки ему жалко

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