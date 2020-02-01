Роструд напомнил о четырёхдневной рабочей неделе в феврале

Россиян ожидают выходные с 22 по 24 февраля в связи с празднованием 23 февраля Дня защитника Отечества. Об этом рассказали в пресс-службе Роструда.

«В связи с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля, который выпадает в этом году на воскресенье, выходной переносится на 24 февраля, понедельник», — говорится в сообщении.

Отмечается, что россиян ждёт сокращённая рабочая неделя с 25 по 28 февраля. Следующие длинные выходные ожидаются с 7 по 9 марта.

Ранее заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, выпадающих на выходные.

Также 4 рабочих дня ожидают россиян с 27 по 30 апреля ввиду празднования Дня весны и труда.

«В мае в связи с переносами выходных дней с субботы, 4 января, и воскресенья, 5 января, первая рабочая неделя продлится всего три дня: с 6 по 8 мая. При этом следующая майская неделя также будет сокращённой из-за выходных, приуроченных ко Дню Победы», — говорил ранее Шкловец.

Уточняется, что летом россиян ждёт всего одна сокращённая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня, а осенью День народного единства, 4 ноября, разобьёт рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня — с 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября, пишет RT.