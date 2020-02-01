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1февраля
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сегодня, 18:01 0

Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса

Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
Фото: pixabay.com

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых. Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции дали Минздрав и Роспотребнадзор.

Согласно рекомендациям, при лечении коронавирусной инфекции у взрослых следует использовать препараты «Рибавирин», «Лопинавир/Ритонавир» и Рекомбинантный интерферон бета-1b, пишет РИА Новости.

Отмечается, что «Рибавирин» — это противовирусное средство, которое быстро проникает в инфицированные клетки и обеспечивает снижение вирусной нагрузки, подавляет синтез вирусной РНК.

Согласно инструкциям, «Лопинавир и Ритонавир» — средство для лечения ВИЧ-инфекции. Рекомбинантный интерферон бета-1b — средство для лечения рассеянного склероза. Он, в частности, запускает создание ряда белков, обладающих противовирусным и противовоспалительным действием.

В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 11 тысяч 791 человек, из них 259 скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.

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#здоровье #коронавирус в Китае #медицина

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