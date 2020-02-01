Полицейские помогли встретиться потерявшимся во время войны сестрам

Потерявшие друг друга во время Великой Отечественной войны сестры встретились спустя 78 лет. Это произошло благодаря сотрудникам полиции, сообщает амурское УМВД в своем инстаграм-аккаунте. ​

«В дежурную часть ОМВД России по Агаповскому району Челябинской области обратилась жительница города Пензы, которая сообщила, что её мать Юлия Павловна Харитонова, 1928 года рождения, ищет свою старшую сестру Розу. Женщина попросила полицейских помочь им и пояснила, что сёстры потерялись в 1942 году в Сталинграде во время эвакуации после бомбёжки.​

В имеющихся базах данных такой человек не значился, и оперативники начали изучать всю информацию, которая могла бы помочь в розыске. На интернет-сайте одной из телепрограмм они обнаружили похожую историю разлуки, однако дата рождения и имя отличались от указанных в обращении», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В ходе дальнейшей работы полицейские выяснили, что заявительница из Пензы действительно указала неверные сведения со слов своей пожилой матери, которая в силу возраста забыла полное имя сестры. Она назвала ее Розой, а не Розалиной. Кроме того, она ошиблась с годом рождения, назвав 1927 год вместо 1926-го.⠀

Оперативники установили связь с обеими женщинами, после чего предположение, что они могут быть родственницами, подтвердилось. Так люди, разлученные войной в юности и долгие 78 лет не терявшие надежду на встречу, нашли друг друга. На днях в Челябинске состоялась их долгожданная встреча.