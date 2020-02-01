Минтранс предложил повысить штрафы для водителей такси и автобусов

Минтранс предложил вдвое увеличить штрафы для водителей такси и автобусов за ряд нарушений правил дорожного движения. Ведомство разработало поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

За езду на автомобиле с неисправными тормозами или рулевым управлением предлагается повысить штраф с нынешних 500 до 1 тысячи рублей. В случае если таксист или водитель автобуса проедет на красный свет, штраф может вырасти с 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Ведомство предлагает также повысить наказание за поворот налево или разворот в запрещенном месте до 2-3 тысяч рублей.

Водителей автобусов и таксистов, спровоцировавших ДТП, в котором пострадает человек (речь о причинении легкого вреда здоровью), Минтранс предлагает штрафовать на 5-10 тысяч рублей либо лишать прав на срок от года до двух лет. Наказание для остальных водителей предусматривает штраф 2,5-5 тысяч рублей или лишение прав на срок от года до полутора лет.

30 января проект нового КоАП, который предлагает ужесточить для автомобилистов наказание за нарушение ПДД, опубликовал Минюст. В частности, наказание за превышение скорости на 20–40 километров в час должно увеличиться с 500 рублей до 3 тысяч рублей. Штраф за превышение разрешенной скорости на 40-60 километров в час должен вырасти с нынешних 1-1,5 тысячи до 4 тысяч рублей. За повторное такое же превышение скорости предполагается штраф в размере 10 тысяч рублей и лишение прав на год.

В Минюсте заявили, что в проекте о повышениях штрафов отражены предложения МВД. После того как документ был опубликован, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что проект в нынешнем виде ориентирован на ужесточение «репрессивных механизмов» и противоречит посланию президента Владимира Путина Федеральному собранию. Он призвал обсудить и доработать основные положения законопроекта, пишет РБК.