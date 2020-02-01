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сегодня, 16:05 0

Очевидец: в Белогорске произошел пожар на территории Минобороны (видео)

Очевидец: в Белогорске произошел пожар на территории Минобороны (видео)
Фото: кадр видео

1 февраля случилось происшествие в Белогорске в районе улицы Гастелло. Как рассказал ИА «Амур.инфо» очевидец, загорелось одноэтажное здание, расположенное на территории Минобороны РФ.

«Это территория среди жилых домов, огороженная бетонным забором. Там находится двухэтажное кирпичное здание, а рядом с ним – одноэтажное (где случился пожар – Прим. ред.)», – сказал амурчанин.

На месте происшествия работали пожарные. В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области агентству посоветовали обратиться за комментарием в Минобороны. Связаться с представителем военного ведомства на момент публикации не удалось.

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#Белогорск #военные #пожары #происшествия

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