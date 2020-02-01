Стало известно о состоянии заболевшего коронавирусом в Забайкалье

Гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона со ссылкой на руководителя регионального управления Роспотребнадзора Светлану Лапу.

«С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и остаются под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день у больного уже наступила стадия реконвалесценции (выздоровление – Прим. ред.)», – сказала Лапа.

В пресс-службе подчеркнули, что все люди, которые контактировали с заболевшим, здоровы.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены первые два случая коронавируса из Китая. Заболевших зарегистрировали в Забайкалье и Тюменской области, сообщает РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ квалифицировала происходящее как чрезвычайную ситуацию международного значения.

По последним данным, общее число заболевших в Китае – 11 тысяч 791 человек, умерли 259. Смертность в стране оценивается на уровне 2,5 процента.

После того как в России выявили два первых случая заражения коронавирусом, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что риска дальнейшего распространения вируса на территории страны нет. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть границу с Китаем на Дальнем Востоке. Пересечение границы с Монголией ограничат, китайским гражданам не будут выдавать рабочие визы.

С 1 февраля Россия остановит авиасообщение с Китаем, за исключением рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Гонконг, Шанхай и Гуанчжоу, а также регулярных рейсов китайских авиалиний в Шереметьево. В качестве дополнительных мер решено эвакуировать россиян из некоторых регионов Китая. Помимо этого, российские власти попросили аптеки и производителей не завышать цены.

По словам Голиковой, план предупреждения распространения вируса в России уже одобрен. В скором времени документ представят Мишустину.