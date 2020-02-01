Медицина и денежные сертификаты: глава Приамурья встретился с представителями фракций

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1 февраля губернатор Амурской области провел встречи с представителями депутатских фракций заксобрания региона. Участие приняли заместители председателя правительства, руководители профильных министерств. Обсуждались наиболее острые вопросы, адресованные депутатам населением.

В общей сложности в период подготовки встреч от фракций поступило свыше 100 вопросов, которые касались мер социальной поддержки, здравоохранения, образования, мусорной реформы, строительства дорог. В рамках мероприятия губернатор предложил депутатам обсудить возможные решения по самым наболевшим из них, при этом на все представленные вопросы дополнительно будут направлены письменные ответы.

В ходе встреч губернатор и депутаты из фракций партий КПРФ, ЛДПР, «Единая Россия» и «Справедливая Россия» обсудили вопрос антитеррористической защищенности объектов образования, кадрового обеспечения учреждений здравоохранения, ликвидации несанкционированных свалок. Говоря о проблемах в системе здравоохранения, глава региона отметил, что в рейтинге проблем региона этот вопрос стабильно занимает одно из первых мест.

«При этом мы действительно много средств вкладываем в медицину. Основную проблему я вижу в недостаточной эффективности системы профилактики заболеваний, – отметил Василий Орлов. – Необходимо максимально вовлекать глав муниципальных образований, руководителей предприятий, чтобы люди проходили медицинские осмотры. Также у нас есть хороший опыт выездов мобильных бригад, нужно расширять их функциональность и сферу охвата. Еще один важный момент – применение цифровых технологий в медицине. Нужно, чтобы все ФАПы были подключены к сети Интернет, а врачи с высоким уровнем квалификации могли бы давать консультации дистанционно, методически поддерживать работу фельдшеров в территориях».

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в ходе обсуждения от депутатов фракций прозвучал ряд конкретных предложений. Народные избранники предложили внедрить систему денежных сертификатов детям-сиротам на приобретение жилья, поддержать муниципалитеты в ликвидации несанкционированных свалок, ввести дополнительные меры по созданию потребительских коопераций по сбору и заготовке дикоросов, провести ряд совместных мероприятий в рамках празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Губернатор области поблагодарил депутатов за высказанные предложения и призвал последующие встречи проводить именно в формате обсуждения конкретных предложений по проблемным вопросам.

«Такие значимые вопросы, как мусорная реформа, строительство дорог – это системные вопросы, они состоят из сотен мероприятий. Если какие-то из этих мероприятий неэффективны, нужно корректировать. Давайте будем совместно вырабатывать вектор этих корректировок», – отметил Василий Орлов.

Согласовано, что встречи губернатора области и членов депутатских фракций будут проводиться не реже одного раза в полугодие.