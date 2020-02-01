На проект станции «Луна-28», запускаемой с Восточного, планируют выделить 594 миллиона рублей

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Роскосмос планирует выделить 594 миллиона рублей на эскизный проект станции «Луна-28», которой предстоит привезти лунный грунт на Землю. Это следует из материалов на сайте госзакупок.

Запуск лунной посадочной станции «Луна-28» («Луна-Грунт») намечается с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком ДМ-03 в 2027 году. Станции предстоит совершить посадку на южном полюсе Луны, взять образцы лунного грунта в замороженном виде и возвратить их на Землю в специальной капсуле.

«Создание космического комплекса для доставки лунного грунта на Землю (шифр ОКР (опытно-конструкторская работа – Прим. ред.) "Луна-Грунт" (ЭП (эскизный проект – Прим. ред.))», – цитирует материалы РИА Новости.

На эскизный проект намечается выделить 594,2 миллиона рублей, в том числе 27,1 миллиона рублей в 2021 году и 17,1 в 2022 году.

В октябре 2019 года руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов сообщал, что «Луна-28» может доставить на Землю от двух до четырех килограммов образцов лунного грунта. Всего станция возьмет десять образцов лунного грунта на глубине до одного метра, масса каждого из них составит 150 граммов.

Ученые ожидают, что в каждом образце будет содержаться до восьми граммов воды в замороженном состоянии.

Тогда же руководитель лаборатории нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ Максим Литвак рассказал, что в составе «Луны-28» планируется запустить мини-луноход. Он будет иметь массу от 30 до 100 килограммов, перемещаться со скоростью не более трех километров в час на расстояние до 30 километров и работать в течение года. Кроме того, его оборудуют манипулятором.

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах Россия отправит на Луну посадочную станцию «Луна-25», в 2024 году – орбитальную станцию «Луна-26», в 2025 году – посадочную станцию «Луна-27».

«Луна-25» предназначена для исследований на южном полюсе Луны и отработки технологии мягкой посадки. «Луна-26» должна провести картографирование и дистанционное изучение поверхности естественного спутника Земли. «Луне-27» предстоит взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить их.

В 1970-1976 годах советские станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24» доставили на Землю 326 граммов лунного грунта.