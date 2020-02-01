Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
1февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:45 3

На проект станции «Луна-28», запускаемой с Восточного, планируют выделить 594 миллиона рублей

На проект станции «Луна-28», запускаемой с Восточного, планируют выделить 594 миллиона рублей
Фото: russian.space

Роскосмос планирует выделить 594 миллиона рублей на эскизный проект станции «Луна-28», которой предстоит привезти лунный грунт на Землю. Это следует из материалов на сайте госзакупок.

Запуск лунной посадочной станции «Луна-28» («Луна-Грунт») намечается с космодрома Восточный с помощью ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком ДМ-03 в 2027 году. Станции предстоит совершить посадку на южном полюсе Луны, взять образцы лунного грунта в замороженном виде и возвратить их на Землю в специальной капсуле.

«Создание космического комплекса для доставки лунного грунта на Землю (шифр ОКР (опытно-конструкторская работа – Прим. ред.) "Луна-Грунт" (ЭП (эскизный проект – Прим. ред.))», – цитирует материалы РИА Новости.

На эскизный проект намечается выделить 594,2 миллиона рублей, в том числе 27,1 миллиона рублей в 2021 году и 17,1 в 2022 году.

В октябре 2019 года руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) РАН Игорь Митрофанов сообщал, что «Луна-28» может доставить на Землю от двух до четырех килограммов образцов лунного грунта. Всего станция возьмет десять образцов лунного грунта на глубине до одного метра, масса каждого из них составит 150 граммов.

Ученые ожидают, что в каждом образце будет содержаться до восьми граммов воды в замороженном состоянии.

Тогда же руководитель лаборатории нейтронной и гамма-спектроскопии отдела ядерной планетологии ИКИ Максим Литвак рассказал, что в составе «Луны-28» планируется запустить мини-луноход. Он будет иметь массу от 30 до 100 килограммов, перемещаться со скоростью не более трех километров в час на расстояние до 30 километров и работать в течение года. Кроме того, его оборудуют манипулятором.

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах Россия отправит на Луну посадочную станцию «Луна-25», в 2024 году – орбитальную станцию «Луна-26», в 2025 году – посадочную станцию «Луна-27».

«Луна-25» предназначена для исследований на южном полюсе Луны и отработки технологии мягкой посадки. «Луна-26» должна провести картографирование и дистанционное изучение поверхности естественного спутника Земли. «Луне-27» предстоит взять пробы грунта на южном полюсе Луны и изучить их.

В 1970-1976 годах советские станции «Луна-16», «Луна-20» и «Луна-24» доставили на Землю 326 граммов лунного грунта.

Просмотров всего: 139

#космодром #космос #финансы

распечатать


Общество 1

В Приамурье 96 молодых семей получат соцпомощь на жилье
Экономика

На нацпроекты Приамурью в 2020 году направят больше 9 миллиардов
Власть 16

На созданной для Медведева должности он будет получать более 600 тысяч в месяц
Общество

С 1 февраля у амурских льготников увеличится стоимость набора социальных услуг

Комментарии
Показать все (3) Обсудить на форуме
  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    Отдайте их лучше мне, разницы вы не заметите, но вы сделаете хотя бы 1 человека счастливее, оказав помощь в эмиграции в другую страну

  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    10 минут назад

    Просто сделайте гладкими ул.Амурская, Калинина, Красноармейская, и др.

  • Анеле

    Анеле
    3 минуты назад

    594 ляма на эскизный проект???

    Кому-то не хватает на очередную яхту?

Показать все (3) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь