В Благовещенске определили «Мисс УМВД–2020»

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В конкурсе приняли участие семь представительниц городов и районов Амурской области:

– Анна Богодухова – младший инспектор ДПС МО МВД России «Благовещенский», младший сержант полиции;

– Дарья Шаповалова – инспектор группы информационного обеспечения штаба МО МВД России «Октябрьский», младший лейтенант внутренней службы;

– Марал Щеглова – старший уполномоченный направления по экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Серышевскому району, майор полиции;

– Екатерина Романенко – инспектор по делам несовершеннолетних МО МВД России «Благовещенский», лейтенант полиции;

– Светлана Сабиневская – казначей бухгалтерии МО МВД России «Шимановский», сержант внутренней службы;

– Анастасия Иншина – полицейский ОППСП ОМВД России по Тамбовскому району, младший сержант полиции;

– Надежда Орлова – дознаватель отдела дознания МО МВД России «Белогорский», лейтенант полиции.

Участницы прошли три основных этапа. Первый – визитная карточка, тема которой звучала как «Имя женщины – Победа». В этом конкурсе необходимо было провести параллель и раскрыть подвиг женщины в военное время, а также ее роль в структуре органов внутренних дел.

Во втором этапе девушки показывали домашнее задание на тему «К подвигу героев сердцем прикоснись». Участницы рассказывали о деятельности своих подразделений как в годы Великой Отечественной войны, так и в нынешнее время.

И завершил мероприятие творческий конкурс на тему «Бессмертно творчество Победы». Участницы подошли к конкурсу ответственно, проработали каждый номер, вложив в него глубокий смысл. Каждой из девушек удалось раскрыть свой творческий потенциал и показать, что они разносторонние личности.

По итогам решения компетентного жюри определилось две победительницы. Мисс УМВД 2020 стала Дарья Шаповалова (МО МВД России «Октябрьский»), а вице мисс УМВД 2020 – Екатерина Романенко (МО МВД России «Благовещенский»). Выбрали свою победительницу и зрители – приз зрительских симпатий получила Анна Богодухова, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Подарки и дипломы вручил заместитель начальника амурского УМВД полковник внутренней службы Сергей Токарь. Он поздравил победительниц и поблагодарил всех девушек за участие.

Видео: 28.мвд.рф