Благовещенскую молодежь приглашают на конкурс социальной рекламы «Отражение–2020»

В Благовещенске начался прием заявок на участие в конкурсе социальной рекламы «Отражение–2020». Его участники представляют на суд жюри свои работы – видео- и фотоматериалы, отражающие социальные проблемы.

Как сообщает администрация Благовещенска, главной темой конкурсных работ станет 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Для работ на эту тему определена категория под названием «Никто не забыт, ничто не забыто».

Также принимаются работы свободной тематики: «Я люблю свой город», «Мой голос — мое будущее», «Дружба народов — единство России», «Я против террора», «Моя семья мое богатство» и другие.

Помимо традиционных для конкурса социальной рекламы номинаций, впервые будет введена номинация «Социальная фотография». Предполагается создание фотоматериалов, отражающих социальную проблему, пути ее решения, мотивирующие людей – например, к здоровому образу жизни, любви к труду, природе, уважению к людям.

Заявки на участие в городском конкурсе «Отражение-2020» принимаются до 21 февраля по электронной почте: ormblag@mail.ru или в городском отделе по делам молодежи, который находится по адресу: Благовещенск, улица Ленина, 97, телефоны: (4162) 37-58-65, 51-55-09.

Конкурс «Отражение–2020» пройдет 18 февраля в молодежной библиотеке имени Чехова по адресу: улица Комсомольская, 3.