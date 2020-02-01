Соблюдать чистоту и настороженность: советы Роспотребнадзора по профилактике коронавируса

Специалисты Роспотребнадзора по Амурской области рассказали о профилактике гриппа и коронавирусной инфекции. Среди защитных мер – регулярное мытье рук и соблюдение требований этикета. Также в ведомстве объяснили, как правильно пользоваться медицинской маской.

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста.

К заболеванию наиболее предрасположены пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями – такими как астма, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, и с ослабленным иммунитетом.

Правило № 1: соблюдать чистоту

Гигиена рук – это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, можно пользоваться спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей – столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и прочего – также удаляет вирусы. «Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства», – советуют специалисты регионального Роспотребнадзора.

Правило № 2: соблюдать дистанцию и этикет

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем – при чихании или кашле. Поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее метра от больных. «Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями. Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать», – гласит рекомендация. Риск заболевания можно уменьшить, отказавшись от поездок и посещения многолюдных мест.

Правило № 3: здоровый образ жизни

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. «Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность», – напоминают специалисты в области здравоохранения.

Правило № 4: носить маску

Медицинские маски ограничивают распространение вируса. Это средство защиты используют при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями; при уходе за больными острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ); при общении с лицами с признаками ОРВИ; при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат по два, четыре, шесть часов. Стоимость этих масок отличается – из-за различной пропитки. Носить одну и ту же маску нельзя: можно инфицировать самого себя. «Какой стороной внутрь носить медицинскую маску – непринципиально», – отмечают в Роспотребнадзоре.

Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Влажную маску нужно заменить на новую. Использовать средство защиты вторично нельзя. «Старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии. Если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством», – советуют специалисты.

Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.

«Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит, – подчеркивают в управлении Роспотребнадзора. – Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры».

Правило № 5: что делать, если не удалось избежать заражения

В этом случае необходимо остаться дома и срочно обратиться к врачу. «Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости», – рекомендуют медики.

Симптомами заболевания являются высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.

Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией легких. Чем быстрее начнется лечение, тем легче будет тяжесть последствий болезни.

Правило № 6: что делать, если заболел член семьи

«Вызовите врача. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее метра от больного. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение. Соблюдайте чистоту – как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто мойте руки с мылом. Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом). Ухаживать за больным должен только один член семьи», – советуют в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.