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сегодня, 11:37 0

В Благовещенске разыскивают водителя темного седана – он сбил пешехода

В Благовещенске разыскивают водителя темного седана – он сбил пешехода
Фото: pixabay.com

Утром в субботу, 1 февраля, в Благовещенске автомобилист сбил пешехода и скрылся с места происшествия. Городской отдел Госавтоинспекции объявил водителя в розыск.

1 февраля около 8:15 в районе дома 61А на улице Кольцевой неустановленный водитель автомобиля – предположительно, это был седан темного цвета – совершил наезд на пешехода 1957 года рождения, который переходил дорогу. Пешеход получил травмы, а водитель уехал с места ДТП.

Как напоминают автоинспекторы, оставление места ДТП грозит водителю лишением права на управление транспортным средством на срок от одного года до полутора лет либо административным арестом на срок до 15 суток.

Всех, кто что-либо знает о случившемся, просят обратиться по телефонам (4162) 59-46-86; 42-52-62 или +7-962-285-82-40.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо – проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции. Возможно, именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – сообщают в отделе ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району.

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#ДТП #закон #происшествия

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