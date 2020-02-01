Амурчанку будут судить за взятки за право договора на проведение работ

В Амурской области директор организации предстанет перед судом по обвинению в даче взятки должностному лицу. В ходе предварительного следствия обвиняемая не признала свою вину в совершении преступления.

По данным следствия, с 18 сентября 2015 года по 29 декабря 2018 года обвиняемая, возглавляя организацию, осуществляющую деятельность по проведению землеустроительных работ, давала взятки председателю комитета администрации Шимановского района по управлению муниципальным имуществом. «Взамен должностное лицо обеспечивало заключение с указанной организацией договоров на проведение соответствующих работ для нужд указанного муниципального образования», – сообщает амурское следственное управление.

Преступление выявили сотрудники управления МВД России по Амурской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

Против директора организации возбудили уголовное дело по части 2 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере». В настоящее время следственный отдел по Шимановску СУ СК по Амурской области завершил расследование уголовного дела. Как отмечает следствие, обвиняемая свою вину в инкриминируемом ей деянии не признала.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Согласно санкции статьи, преступление наказывается крупным штрафом, либо исправительными работами, либо лишением свободы до пяти лет со штрафом.

Ранее приговором Шимановского районного суда бывший председатель комитета администрации Шимановского района по управлению муниципальным имуществом была осуждена за получение взятки к штрафу в размере 250 тысяч рублей.