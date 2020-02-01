В Константиновке на месте пожара обнаружили погибшего мужчину

В селе Константиновка произошел пожар в трехэтажном жилом доме. Пожарные спасли женщину. Позже на месте происшествия было обнаружено тело мужчины 1960 года рождения.

Сообщение о пожаре поступило 31 января в 21:04. Горел трехэтажный жилой дом на улице Ленина. К месту вызова отправились огнеборцы – пять человек и двух единиц техники. Через 12 минут открытое горение ликвидировали.

В результате пожара в одной из квартир поврежден пол на площади около 15 квадратных метров, стены и потолок закопчены. Огнеборцы спасли женщину 1958 года рождения. На месте происшествия обнаружили тело мужчины 1960 года рождения. Причина его смерти устанавливается.

Специалисты ГУ МЧС по Амурской области устанавливают причину и виновника пожара, сообщает чрезвычайное ведомство.

Как сообщает Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в своем инстаграм-аккаунте, за январь 2020 года в Амурской области было зарегистрировано 222 бытовых пожара. На их ликвидации работали пожарные Приамурья.

84 пожара потушили сотрудники противопожарной службы области. Из огня спасли двух человек. За январь огнеборцы спасли материальных ценностей на сумму более 21 миллиона 860 тысяч рублей.

Больше всего возгораний произошло в Сковородинском и Свободненском районах – в каждом по 10 случаев. Основные причины возгорания в помещениях – нарушение правил эксплуатации печного отопления и отопительных электроприборов.