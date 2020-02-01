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Амурчанин поблагодарил полицейских за его перевоспитание

Амурчанин поблагодарил полицейских за его перевоспитание
Фото: pixabay.com

Житель Шимановского района поблагодарил полицейских за работу. В 2019 году его задержали за наркотики и провели профилактическую работу. После чего парень бросил употреблять запрещенные вещества, устроился на работу и скоро станет отцом.

В адрес управления МВД России по Амурской области поступило письмо жителя Шимановского района. В нем молодой человек выражает благодарность оперуполномоченным подразделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Шимановский».

«Спасибо им огромное за отличную работу. В данный момент я бросил употреблять наркотики, устроился на работу, у меня беременная девушка. В общем, я чувствую себя настолько счастливым, что не передать этих эмоций! Ведь они открыли мне глаза, и действительно, как все-таки хорошо жить без наркотиков, любить и быть любимым», – говорится в письме.

Как сообщает УМВД России по Амурской области, в 2019 году этот молодой человек был задержан полицейскими за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. С ним провели профилактическую работу. Собранные материалы об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.8 КоАП РФ, были направлены в суд.

Мировой судья Шимановского районного судебного участка назначил парню наказание в виде двух суток административного ареста. Также суд обязал гражданина явиться к врачу наркологу для прохождения диагностики и лечения от наркомании. В своем обращении гражданин говорит, что это изменило его жизнь к лучшему.

«Сотрудники полиции, упомянутые в указанном письме, искренне надеются, что дальнейшая жизнь его автора будет законопослушной и счастливой», – сообщает УМВД России по Амурской области.

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#жизнь #закон #криминал

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    2 часа назад

    Дурашка. Просто не хватило грамм на статью по уголовке,поэтому отделался административкой и легким испугом. Кто бы его стал жалеть? Повесили бы статью и в путь.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    51 минута назад

    Ну ну, хотелось бы верить...

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