Дети, оставленные отцом в Шереметьеве, вернулись в Хабаровск

Двое мальчиков, которых 26 января отец привез из Хабаровска и бросил в аэропорту Шереметьево, вернулись на родину. Их доставят в Комсомольск-на-Амуре и передадут под опеку бабушке.

Как сообщает «Интерфакс», мальчиков встречали представитель минсоцзащиты, уполномоченная по правам ребенка и другие специалисты. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что семье окажут всю необходимую помощь, а должностные лица, которые допустили такую ситуацию, понесут заслуженное наказание.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 26 января 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в Шереметьево, оставил в аэропорту двух сыновей 2011 и 2014 годов рождения, и скрылся. Отца быстро нашли. Свой поступок он объяснил опасениями, что сыновья повторят его нелегкую судьбу.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ «Оставление в опасности».

Мать мальчиков сообщила, что бывший муж периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми.