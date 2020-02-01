Границу между Россией и Монголией закроют

Но через эти пропускные пункты в Россию смогут попасть граждане Белоруссии, а также граждане Китая, у которых есть вид на жительство в РФ, заявила вице-премьер и глава оперативного штаба по коронавирусу Татьяна Голикова. После пересечения границы их будут помещать под 14-дневный карантин.

Гражданам Китая временно запретят выдавать рабочие визы в Россию. Правительство подготовит соответствующее постановление, цитирует Татьяну Голикову издание «Медуза».

Помимо этого, в Забайкалье, где обнаружили коронавирус, организуют вывоз граждан Китая на родину через автомобильный пункт пропуска «Забайкальск». Одновременно с этим в школах Забайкалья прекратили занятия, начиная с 31 января.