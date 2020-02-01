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сегодня, 10:22 0

Границу между Россией и Монголией закроют

Границу между Россией и Монголией закроют
Фото: pixabay.com

Через монгольско-российскую границу не будут пускать граждан Китая. Как сообщало ИА «Амур.инфо», ранее Россия на неопределенный срок ограничила движение через 16 пунктов пропуска на границе с Китаем.

Но через эти пропускные пункты в Россию смогут попасть граждане Белоруссии, а также граждане Китая, у которых есть вид на жительство в РФ, заявила вице-премьер и глава оперативного штаба по коронавирусу Татьяна Голикова. После пересечения границы их будут помещать под 14-дневный карантин.

Гражданам Китая временно запретят выдавать рабочие визы в Россию. Правительство подготовит соответствующее постановление, цитирует Татьяну Голикову издание «Медуза».

Помимо этого, в Забайкалье, где обнаружили коронавирус, организуют вывоз граждан Китая на родину через автомобильный пункт пропуска «Забайкальск». Одновременно с этим в школах Забайкалья прекратили занятия, начиная с 31 января.

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#коронавирус в Китае #российская власть

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