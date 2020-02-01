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В Санкт-Петербурге при обрушении спортивно-концертного комплекса погиб человек (видео)

В Санкт-Петербурге при обрушении спортивно-концертного комплекса погиб человек (видео)
Фото: m.sport-express.ru

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» обрушилась крыша. Один рабочий находился в строительной люльке, второй был на крыше. Когда началось обрушение, он не успел добежать до люльки и погиб.

По словам источников «Фонтанки», погибший – 29-летний сварщик Максим Кучеров. Он вышел на крышу СКК из строительной люльки без страховки. «Невские новости» сообщают, что у него был страховочный трос, но его обрезало обрушившимися строительными конструкциями. В Следственном комитете РФ сообщили об «очевидном факте нарушения правил безопасности при проведении строительных работ».

Обрушение сняли с воздуха. Кадры напоминают фильм-катастрофу. Дрон зафиксировал, как человек, находившийся на крыше, попытался запрыгнуть в люльку, но не успел.

По факту гибели рабочего возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи-криминалист СК РФ. Им надлежит обеспечить тщательное исследование всех обстоятельств случившегося, сообщили в СК РФ.

По данным «Интерфакса», остальные члены бригады – всего их было четверо – живы.

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#происшествия #строительство

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