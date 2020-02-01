С 1 февраля отменяются регулярные авиарейсы из России в Китай

Работа регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, с 1 февраля меняется с регулярного на чартерный режим. Об этом сообщило Министерство транспорта Российской Федерации.

«Вечером 31 января в Минтрансе России прошло рабочее совещание под руководством министра транспорта, члена оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ Евгения Дитриха. В совещании приняли участие руководители профильных департаментов министерства. Оно было посвящено вопросам организации перевозок пассажиров в и из пунктов на территории КНР», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минтранса.

«С 00:00 часов 1 февраля работа российских регулярных перевозчиков, осуществляющих перелеты в и из КНР, изменится с регулярного на чартерный режим. Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика», – отметили в ведомстве.

Call-центры авиакомпаний получат памятки, необходимые для информирования пассажиров. Для мониторинга ситуации по осуществлению перевозок граждан РФ и иностранных государств в и из пунктов на территории КНР создан оперативный штаб Росавиации. Его возглавил руководитель Росавиации Александр Нерадько, сообщает «Интерфакс».

Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Татьяна Голикова сообщила, что регулярное авиасообщение РФ с КНР с 1 февраля будет приостановлено, кроме всех рейсов из/в терминал F «Шереметьево». Оттуда в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг летает российский «Аэрофлот», из Китая – Air China, China Southern, China Eastern, Beijing Capital, Hainan Airlines.

После рекомендаций Ростуризма ранее в январе прекратилось чартерное авиасообщение с Китаем, полеты остановили в том числе AZUR air, Nordwind и IFly, «Уральские авиалинии». В основном это были рейсы на привлекательный для туристов остров Хайнань.

В авиакомпании S7 сообщили, что в соответствии с распоряжением Минтранса отменяют все регулярные рейсы из России в города Китайской Народной Республики, с 2 февраля – из КНР в города России. «Для возвращения путешественников будут организованы чартерные рейсы. Авиакомпания будет переоформлять на рейсы из России в города КНР граждан КНР, на рейсы из КНР – граждан России и стран СНГ. В остальных случаях пассажирам будет оформлен вынужденный возврат полной стоимости авиабилетов», – говорится в пресс-релизе авиакомпании.