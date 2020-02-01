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сегодня, 09:19 0

Граждан России вывезут из Уханя и провинции Хубэй до 4 февраля

Граждан России вывезут из Уханя и провинции Хубэй до 4 февраля
Фото: gazeta.ru

Глава оперативного штаба по коронавирусу Татьяна Голикова рассказала об оперативных мерах, принятых в штабе. Она напомнила о закрытии границ на Дальнем Востоке и заявила о том, что все граждане России, находящиеся в Ухане и провинции Хубэй, будут доставлены в Россию специальными авиабортами.

Их поместят в карантин. На данный момент в Ухане находятся 300 россиян, на территории провинции Хубэй – 341 человек. Сопровождать борт будут специалисты Роспотребнадзора. Людей доставят в Россию чартерными рейсами. По словам Татьяны Голиковой, всех россиян вывезут из города и провинции Китая до 4 февраля, сообщают «Известия».

Одна из тех, кто ждет возвращения на Родину, – благовещенка Виктория. Как сообщало ИА «Амур.инфо», девушка живет и работает в Ухане с мая 2019 года. В своем Инстаграме Виктория рассказывает о том, что сейчас происходит в городе – все закрыто, улицы опустели.

Тем временем в России, как сообщало ИА «Амур.инфо», впервые выявили два случая заражения коронавирусом. Заболевшими оказались жители Китая: один в Забайкальском крае, другая – в Тюменской области. В настоящее время они и все, кто контактировал с ними, находятся под наблюдением врачей.

Что касается воздушно-транспортного сообщения, вице-премьер заявила, что все авиационные частоты между РФ и Китаем будут закрыты 1 февраля ровно в полночь. «Мы закрываем все авиационные частоты за исключением авиационных частот "Аэрофлота", который будет летать в четыре китайских города регулярными рейсами: Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг», – сказала Голикова.

Татьяна Голикова также сделала заявление по поводу медицинских масок. «У нас нет пока проблемы с защитными средствами, нет проблемы с лекарствами. Не надо беспокоиться, не надо заниматься скупкой», – просит глава оперативного штаба.

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#Китай #коронавирус в Китае #российская власть

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