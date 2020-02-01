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сегодня, 09:07 7

В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом

В России выявлены первые два случая заражения коронавирусом
Фото: pixabay.com

На территории Российской Федерации выявлены два человека, больных новой инфекцией коронавируса. Заболевшие – граждане Китая. Один из них находится в Забайкальском крае, вторая – в Тюменской области.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера РФ Татьяны Голиковой. Риска распространения коронавируса в России нет, заявили в Роспотребнадзоре. Заболевшие находятся под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь.

Первой заболевшей коронавирусом в России стала студентка из Китая. На плохое самочувствие девушки обратила внимание комендант общежития. Она сама вызвала скорую помощь и сообщила, что у прилетевших из Китая студентов может быть коронавирус. Сообщается, что китаянка путешествовала еще с четырьмя молодыми людьми. Как рассказали РБК в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области, эти студенты чувствуют себя хорошо, но все равно были госпитализированы в Тюменскую областную клиническую инфекционную больницу для проведения диагностики. Анализы взяли и у коменданта общежития.

Результаты первой диагностики показали, что все, кто контактировал с заболевшей девушкой, не заразились вирусом. Проводится второе лабораторное исследование. Тем временем в общежитии университета дежурит медик, к которому могут обратиться все те, кто общался со студенткой.

При этом Роспотребнадзор призвал россиян ограничить свое участие в массовых мероприятиях, «потому что наступает грипп, очень схожий с коронавирусом». Голикова, в свою очередь, призвала производителей и аптечные сети «не спекулировать на этой теме». Она отметила, что в России нет проблемы с лекарствами. «Не надо беспокоиться, не надо заниматься скупкой», — сказала Голикова.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», накануне Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», но не поддержала запреты на ограничение передвижения людей и товаров. Минздрав России выпустил временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В них прописано, какие меры профилактики эффективны от коронавируса, как брать биопробы у пациентов с подозрением на заражение, какую терапию применять.

Симптомы коронавируса очень схожи с симптомами простуды или гриппа: чувство усталости, затрудненное дыхание, высокая температура, кашель, боль в горле, сообщает «Российская газета».

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#здоровье #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Алхимик

    Алхимик
    4 часа назад

    Вот такие легкобольные вирус и разносят.. Бегают везде, выделения размазывают..

  • alexalg

    alexalg
    4 часа назад

    Ожидаемо

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    3 часа назад

    Добрались наконец... Но комендант похоже в ФСБ работала, это надо же такая бдительность. Сама увидела больного, сама вызвала скорую и сама сообщила о возможном коронавирусе! Респект ! сколько бы она ещё таскалась между студентами больная.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    1 час назад

    " Риска распространения коронавируса в России нет, заявили в Роспотребнадзоре. "

    Зашибись . Секса в СССР тоже не было

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    Священники: заразиться коронавирусом в храме через причастие нельзя

    https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fria.ru%2F20200130%2F1564079954.html

    Вот так вот. )

  • Алхимик

    Алхимик
    47 минут назад

    РПЦ гарантирует..

  • OT

    OT
    38 минут назад

    Случайно вырвашаяся информация из-за стенков?

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