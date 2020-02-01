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Выбор читателей за 31 января

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Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей пятницы, 31 января.

В Новосибирске двухлетняя девочка умерла в реанимации из-за йогурта

В Новосибирске у двухлетней девочки заболел живот после употребления йогурта. Родители вызвали скорую, но через несколько часов ребенок скончался в больнице.

Границу закрыли: что происходит на китайском рынке (видео)

Что станет с китайским бизнесом, если граница с КНР будет закрыта до 1 марта? Какое количество товара есть в наличии у китайских предпринимателей? И какие настроения царят среди бизнесменов в связи с последними событиями? За ответами на эти вопросы, съемочная группа Альфа ТВ отправилась в один из торговых центров Благовещенска. Подробности в материале.

Объявлен международный режим ЧС из-за коронавируса нового типа в Китае

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала международной чрезвычайной ситуацией вспышку пневмонии, вызванную коронавирусом 2019-nCoV в Китае. Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус по итогам заседания комитета по ЧС.

Благовещенка в Ухане ждет эвакуации из Китая

Благовещенка, живущая в китайском городе Ухань, откуда по миру распространился коронавирус, в своем инстаграм-аккаунте рассказала о ситуации в городе. «Моего оптимизма уже не хватает», – пишет девушка.

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#Обзор #интернет #СМИ

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