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1февраля
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сегодня, 15:51

Можно купить в ипотеку под 2%: подборка однокомнатных квартир

Не каждая квартира подходит под программу. Напомним, приобрести в льготную дальневосточную ипотеку можно квартиры либо в новостройках (от юрлиц) в городе, либо в новостройках и на вторичном рынке в сельской местности. Специалисты по недвижимости, состоящие в Гильдии риэлторов Приамурья, сделали подборку таких студий и однокомнатных квартир.

Подготовили для вас подборку студий и однокомнатных квартир (с ценами), подходящих под двухпроцентную ипотеку:

Студия, ул. Василенко 1/2. Цена: 2 850 000 рублей.

Площадь: 30 кв.м

Телефон: +7 (909) 818-26-95

Однокомнатные квартиры в ЖК "Алые паруса", пересечение ул. Ломоносова-50 лет Октября.

Площадь 34,8 кв.м, цена: 2 644 800 рублей, телефон:

Площадь: 41,8 кв. м, цена: 3 176 800 рублей, телефон 7-924-841-22-60

Площадь: 43,2 кв м, цена: 3 283 200 рублей, телефон 7-924-841-22-60

Площадь: 44,1 кв м, цена: 3 351 600 рублей, телефон 7-924-841-22-60

Площадь: 44,9 кв. м, цена: 3 412 400 рублей, телефон 7-924-841-22-60

Площадь: 45,1 кв. м, цена: 3 427 600 рублей, телефон 7-924-841-22-60

Однокомнатная квартира, ул. Василенко, 1/2. Цена: 3 700 000 рублей

Площадь 42 кв.м.

Телефон: +7 (909) 818-26-95

Однокомнатная квартира, с. Чигири, ул. Лесная, 84. Цена: 1 799 000 рублей.

Общая площадь 42,8 кв.м, жилая - 19,7 кв.м.

Телефон: 8 962 284-55-55

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#Недвижимость

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