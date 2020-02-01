Гороскоп 1 февраля: Тельцам стоит быть решительней, а Ракам необходимо снизить деловую активность

Восход Солнца: 08:04

Заход Солнца: 17:21

Солнце в Водолее.

Овен. День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Материальное положение останется прежним, несмотря на Вашу возросшую деловитость. Но не нужно слишком огорчаться, это ненадолго. Ваш круг общения пополнится людьми, общение с которыми будет весьма продолжительным и плодотворным. Во второй половине дня вероятно ухудшение самочувствия. Не злоупотребляйте спиртными напитками.

Телец. Обдуманные действия и решительность в поступках принесут успех. Жизненный потенциал, сексуальность, личное обаяние находятся на высоком уровне. Один из самых благоприятных дней, когда возможна реализация идей и планов предыдущей недели. Партнерские отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными и принесут взаимное удовлетворение.

Близнецы. Сегодня Близнецов ожидают разочарования и обманы. Многие столкнутся с предательством и низостью. Это может послужить нервному срыву или депрессивному состоянию. Не следует слепо доверяться людям. Доброжелательность, твердые убеждения и верность себе — три кита, на которых Вам нужно строите отношения с окружающими. Постарайтесь учесть все плюсы и минусы создавшегося положения.

Рак. Регрессивное движение Меркурия отрицательно скажется на финансовых делах. Следует понизить деловую активность, чтобы избежать материальных потерь. В первой половине дня вероятны мелкие неприятности с партнерами или разногласия с начальством. Во второй половине коммуникабельность поднимется. Удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты, хотя придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно.

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Лев. Неблагоприятный день. Все дела будет даваться тяжело, денежные проблемы выйдут на первый план. Судьба посылает Вам испытание на целеустремленность и собранность. Постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации могут отрицательно сказаться на результатах деловых встреч и контактов.

Дева. День символизирует активизацию негативных процессов в обществе. Особо внимательными должны быть государственные служащие, которым следует учесть все перемены, прежде чем приниматься за работу. Ваши дела могут замедлиться оттого, что натолкнутся на непреодолимые препятствия, а желания будут сталкиваться с невозможностью их осуществления, что приведет к обострению чувств. Нужно опасаться за состояние здоровья.

Весы. Неблагоприятный день для здоровья и путешествий. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Во второй половине дня возможно ухудшение самочувствия, депрессия, головная боль. Не исключено, что придется столкнуться с мелкими финансовыми проблемами и домашними хлопотами.

Скорпион. Противоречивый день, отмеченный раздвоением сознания и чувств. Вследствие этого возможны резкие и внезапные перепады в настроении, просчеты, нереальное восприятие действительности. Особенно осторожными должны быть Скорпионы с чрезмерно чувствительной нервной системой, склонные к психическим заболеваниям.

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Стрелец. Вероятно, сегодня все дела так или иначе будут связаны с финансами: придется отдавать и снова делать долги, заниматься поисками новых заработков или помогать близким родственникам. Возможны проблемы с окружающими. Все благополучно разрешится, если Вы будете действовать обдуманно и осторожно.

Козерог. День, неблагоприятный для начала новой деятельности, заключения брака, зачатия. Рекомендуется воздержаться от заманчивых предложений, отложить дела и проблемы, с которыми сейчас не можете справиться до лучших времен. Постарайтесь переключиться со своих проблем на помощь друзьям, близким, детям. Они ждут от Вас участия, помощи, сострадания. Женщины-Козероги будут нуждаться в спокойной обстановке, душевном тепле. Избегайте грубости, не подчиняйтесь чужой воле, избегайте всего того, что может стать поводом для скандалов и ссор.

Водолей. Неблагоприятный день. Возможно расстройство нервной системы, бессонница. Вероятны неоправданные материальные потери, которые отразятся на отношениях в семье. Если это произойдет, ни в коем случае не принимайте окончательных решений. Вам необходимо уединение для реальной оценки ситуации.

Рыбы. Критический день, связанный с трансформацией окружения и преодолением соблазнов. Вероятны серьезные стычки с внешним окружением. Сегодня, как никогда ранее, Вам нужно проявить терпение и выдержку — Вы рискуете потерять все сразу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев