Не носишь маску – три года тюрьмы: как власти Китая борются с распространением коронавируса

Двое из 272 россиян, вернувшихся из КНР, стали гостями программы «Простые вопросы». Профессор Харбинского политехнического университета Денис Педяш и Кристина Пыхтина, у которой возникло подозрение на острое воспаление аппендикса, пока она была в Китае, рассказали в программе о том, какая обстановка в соседней стране и как они добирались до Хэйхэ.

Как сообщало Амур.инфо, 28 января для российских граждан был организован временный транспортный коридор. В основном это были люди, возвращающиеся из отдаленных районов КНР.

«Никакой истерии в Харбине нет. Единственное, что у них сразу правительство очень четко расписало – первый шаг такой-то, второй такой-то. Сразу же ввели уголовную ответственность за несоблюдение этих правил. Например, если человек не носит маску, то в первый раз ­– штраф, второй – три года тюрьмы», – рассказывает Денис Педяш.

«В самом Хэйхэ я увидела панику среди местного населения. Мы зашли в кафе, нас оттуда выгнали и начали все дезинфицировать. И в гостиницу не хотели селить. Они подробно узнавали, из какого района Китая я приехала, вызывали полицию, меня досматривали. Потом я переехала в другую гостиницу, то же самое было в другой гостинице. Два раза к нам подходили люди в форме и проверяли у нас температуру. А когда вечером у меня поднялась температура из-за воспаления, у них были огромные глаза, они напугались», – вспоминает Кристина Пыхтина, которая живет и работает в провинции Шанси.

Гости программы считают, что в России средства массовой информации нагнетают ситуацию и создают истерию. Еще вернувшихся россиян обижает, что их считают за тех, кто поехал в Китай отдыхать на праздники. Многие из вернувшихся давно живут и работают в соседней стране. Они выразили признательность российским и китайским властям за то, что их поняли, открыли границу и позволили выехать из страны, где распространяется коронавирус.

Прокомментировали гости программы и ролики с паникующими китайцами, которые гуляют по интернету. Все подробности в видео.