Агентство стратегических инициатив разработает рейтинг качественной среды для жизни

Агентство стратегических инициатив разработает рейтинг, который оценит усилия регионов по созданию качественной среды для жизни россиян. Он охватит сферы образования, здравоохранения, социальной поддержки, личной безопасности, экологии и ряд других, сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева и подчеркнула, что идея получила поддержку главы наблюдательного совета Агентства, президента России Владимира Путина.

В методологии рейтинга впервые в практике государственного управления предполагается применить подход «клиентского пути», распространенный в бизнесе. Это подход позволяет посмотреть на людей как на клиентов государства, которому органы власти оказывают услуги. «Наша задача – не посчитать, сколько, например, построено детских садов, а понять, насколько быстро и просто устроить туда ребенка. Во главу угла мы ставим самого человека и те жизненные ситуации, в которых он оказывается», – отметила Светлана Чупшева. В качестве примеров она также привела получение медицинской помощи и лекарств, оформление инвалидности.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, с помощью рейтинга планируется не просто «измерить температуру» и зафиксировать текущее положение дел в каждом из регионов, но и создать условия для системных улучшений качества жизни. Рейтинг будет опираться на те показатели, на которые руководство регионов оказывает непосредственное или косвенное влияние. В результате отстающие регионы смогут подтянуться до уровня лидеров, внедрить у себя практики лучших регионов.

В ближайшее время АСИ совместно с деловыми объединениями начнет работу над методологией рейтинга. Предполагается, что большая часть его показателей будет выстраиваться на основе опросов самих граждан. Точно такой же принцип – и у Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, который АСИ составляет с 2014 года (там респондентами выступают предприниматели).

«В своем послании Федеральному собранию президент Путин поставил прорывные задачи: повысить качество жизни, доступность хорошего образования, эффективность здравоохранения и адресность социального обеспечения. Качественные социальные услуги должны стать доступными для всех россиян – вне зависимости от места проживания. В нашей большой федеративной стране это означает поиск подходов, уместных и реалистичных исходя из условий каждого отдельного региона. Одновременно необходимо наладить межрегиональный обмен лучшими практиками. В каком-то смысле – даже запустить соревнование регионов по скорейшему выполнению амбициозной программы социальных преобразований! Именно поэтому АСИ при поддержке ВЦИОМ приступило к разработке методологии оценки качества социальных услуг в регионах России», – отметил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Рейтинг инвестиционного климата в регионах проявил себя как нужный инструмент, институт непрерывного повышения квалификации и как следствие конкурентоспособности региональных команд. Неизбежно пришло время задуматься над вопросом "Что дальше?", ведь мир не стоит на месте. Новый инвестиционный климат диктует нам свои правила, основанные, в первую очередь, на человеке и его талантах. Успех национальных проектов будет прямо зависеть от активного участия настоящих лидеров перемен. Соответственно, ключевым элементом нового инвестклимата является создание качественной среды для реализации потенциала человека, учитывающей все его потребности. Она подразумевает высокий уровень здравоохранения, образования, их доступность, культуру, экологию, инфраструктуру и прочее. В этой связи решение АСИ разработать рейтинг, который оценит усилия регионов по созданию такой среды для жизни россиян, представляется особенно важным и своевременным», – сказал председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик.