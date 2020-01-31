Причастность к убийству не подтвердилась: обвиняемых в убийстве главы Новобурейского выпустили из СИЗО

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Алексея Татаренко и Артема Погуляева, обвиняемых в убийстве главы Новобурейского Андрея Новокрещёнова, отпустили из Благовещенского СИЗО. В постановлении следователя, выданного Алексею, говорится, что в рамках предварительного следствия его причастность к преступлению не подтвердилась.

Как сообщало Амур.инфо, Андрей Новокрещёнов не вернулся домой 2 ноября 2017 года. Позже нашли его сожженный автомобиль, а тело с огнестрельным ранением в голову обнаружили в реке Дея. Там же оказалась и его обгоревшая машина. Выяснилось, что с собой у главы поселка было 150 тысяч рублей, которые были похищены.

Долгое время в деле об убийстве не было подозреваемых. Но в конце октября 2018 года по подозрению в убийстве Новокрещёнова были задержаны двое местных жителей – 33-летний Артем и 29-летний Алексей. Они родные братья женщин, ранее находившихся в отношениях с погибшим. Артем – брат экс-супруги Андрея Новокрещёнова – Евгении, а Алексей – брат Марии, с которой глава поселка жил на момент гибели.

Подозрение на них пало после того, как по результатам проведенных ольфакторных судебных экспертиз следов пахнущих веществ объектов с места преступления были установлены запаховые следы Алексея и Артема.

Подозреваемых заключили под стражу на 2 месяца – до конца декабря 2019 года, а вскоре после задержания предъявили им обвинение в убийстве. Затем меру пресечения им продлили – до 1 февраля. Родные не верили в причастность Алексея и Артема к убийству. Более того, по их словам, у них обоих было железное алиби на момент совершения преступления: Артем был в Благовещенске, а Алексей – сотрудник Росгвардии – на дежурстве.

В Новобурейском прошла серия пикетов в защиту обвиняемых. И вот 31 января молодых людей выпустили из благовещенского СИЗО, где они находились.

Алексею Татаренко выдали постановление следователя об изменении меры пресечения (есть в распоряжении редакции), в котором говорится, что в рамках предварительного следствия его причастность к совершению убийства Новокрещёнова, не подтвердилась, а значит, больше нет оснований для его заключения под стражу. Также в бумаге говорится, что срок предварительного следствия по делу в настоящее время продлен до 1 мая 2020 года.

По словам супруги Артема, с которой связался корреспондент Амур.инфо, она пока не может точно сказать, что написано в бумаге ее мужа. Но предполагает, поскольку его тоже отпустили, то содержание примерно такое же.

Сейчас Алексей и Артем находятся под подпиской о невыезде. Их жены надеются, что в дальнейшем после соблюдения необходимых формальностей все обвинения с их мужей будут сняты.

В амурском следственном управлении комментировать ситуацию не стали.