В России увеличат штрафы для автомобилистов

Минюст России опубликовал новый проект Кодекса об административных правонарушениях. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Если он будет одобрен, то начнет действовать с 1 января 2021 года.

В частности, проект Кодекса предусматривает повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час может составить 3 тысячи вместо 500 рублей.

За превышение скорости на 40-60 километров в час предусмотрен штраф 4 тысячи рублей вместо 1-1,5 тысячи рублей. Если скорость будет превышена на более чем 60 километров в час, водителя накажут на 5 тысяч рублей или лишат прав на срок до шести месяцев, сообщает Газета.ру.

На 10 тысяч рублей, то есть до 40 тысяч, предлагается увеличить наказание за отказ от медицинского освидетельствования. Другое наказание за это же правонарушение – лишение прав на три года (в настоящее время – до двух лет).

Также министерство предлагает включить в Кодекс новый состав правонарушений, а именно вождение в нетрезвом виде, когда в салоне перевозится ребенок в возрасте до 16 лет. Нарушителям грозит штраф до 50 тысяч рублей и лишение прав на срок 2-3 года.