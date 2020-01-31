Плющенко победил Тутберидзе: его ученица опередила соперницу

Тренер и чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко эмоционально отреагировал на успех своей ученицы Софьи Титовой, которая одержала победу над ученицей Тутберидзе.

В Москве прошло первенство среди девочек. Софья больше чем на два балла опередила Любовь Рубцову, которая находится в группе Этери Тутберидзе.

Плющенко настолько был рад победе, что взял девочку на руки и поцеловал. Судя по всему, победа над подопечной Этери Тутберидзе крайне важна для двукратного олимпийского чемпиона. Известно, что в академию Евгения Плющенко фигуристка Софья Титова перешла от Тутберидзе, сообщает «Спорт-экспресс».

В декабре прошлого года отношения между Тутберидзе и Плющенко накалились до предела. После того как Алина Загитова решила временно уйти из спорта, олимпийский чемпион прокомментировал ее уход. И в фигурном катании вспыхнул большой скандал.