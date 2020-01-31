В Пояркове после ремонта канав пенсионерка не могла попасть в дом

В селе Поярково Михайловского района Амурской области прямо перед домом пенсионерки вырыли канаву. Вода затопила пути к дому и приусадебному участку. Недоразумение, нарушившее право женщины на пользование собственными домом и землей, помогла восстановить прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку и установили, что в соответствии с муниципальным контрактом в селе Поярково проводилось восстановление водоотводных канав. В результате этих работ перед жилым домом пенсионерки оказалась демонтирована водоотводная труба и вырыта канава. «После завершения работ администрация Михайловского района не оборудовала подъездные пути и пешеходный проход к приусадебному участку и жилому дому заявительницы», – сообщает прокуратура Амурской области.

По результатам проверки прокурор Михайловского района направил в суд исковое заявление о признании незаконной бездействия районной администрации и потребовал устранить препятствия в пользовании жилым помещением и земельным участком.

Михайловский районный суд полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры Михайловского района.