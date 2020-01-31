В благовещенском торговом центре изъяли 3 тысячи опасных игрушек

У индивидуального предпринимателя, чья точка продажи располагается в одном из торговых центров Благовещенска, изъято 3 тысячи поддельных детских игрушек. Обнаружить их удалось сотрудникам амурского управления Роспотребнадзора при проверке.

Игрушки продавались без документов, подтверждающих их соответствие требованиям безопасности, без маркировки на русском языке. Кроме того 317 игрушек имели товарный знак L.O.L SURPRISE, который, по информации правообладателя, незаконно использовался. В отношении индивидуального предпринимателя возбуждены административные дела, материалы направлены в суд для решения вопроса о конфискации.

О случаях продажи детских игрушек ненадлежащего качества, без документов, подтверждающих соответствие требованиям безопасности, без информации на русском языке можно сообщить по телефону горячей линии: 8 (4162)20-20-20.

Сотрудники амурского управления Роспотребнадзора не рекомендуют покупать товар в зонах несанкционированной торговли: в таких местах чаще всего могут встретиться игрушки несоответствующего качества, а также в будущем это может затруднить процесс предъявления претензии.

По просьбе потребителя, продавец (поставщик) обязан предоставить сертификат. В случае предоставления копии сертификата, она должна быть заверена подписью и печатью поставщика или продавца с указанием его адреса и телефона.

В обязательном порядке на игрушке (на упаковке, на ярлыке) должен содержаться единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Также игрушка должна содержать маркировку, которая может находиться на самой игрушке, ее упаковке или этикетке, которая должна содержать: наименование игрушки, страны, где она изготовлена, наименование и местонахождение изготовителя, импортера, информацию для связи с ними, товарный знак изготовителя, минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка. Также должны быть указаны основной конструкционный материал (для детей до 3 лет), способы ухода за игрушкой, дата изготовления, срок годности, условия хранения.

Запах игрушки не должен быть стойким и неприятным. К игрушке должна прилагаться инструкция. Она может быть нанесена как на саму игрушку, так и на упаковку и на этикетку или быть в форме вкладыша.