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31января
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сегодня, 16:58 3

Три десятка благовещенских студентов оказались в СИЗО (видео)

Три десятка благовещенских студентов оказались в СИЗО (видео)

Для студентов Благовещенского финансово-экономического колледжа провели экскурсию в СИЗО. Будущим юристам дали возможность узнать, как работает ведомство изнутри, чтобы в будущем они пополнили ряды сотрудников.

Студентам показали кабинеты сотрудников, а экскурсию по камерам, где находятся заключенные, сделали виртуальной. Также перед гостями свои навыки продемонстрировала служебная собака, которой поручили найти закладку у одного из студентов.

Кроме этого, сотрудники УФСИН рассказали молодым людям, в каких российских вузах готовят специалистов для их структуры. Амурчане могут поступить туда на целевые места. В прошлом году работать в УФСИН России по Амурской области приехали 9 выпускников вузов. Подробности в материале Альфа ТВ.

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#Альфа ТВ #образование

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Комментарии
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  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    Что за дешевый кликбейт, Амур инфо?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    54 минуты назад

    У Амур инфо новый автор заголовков?!

  • Поиск

    Поиск
    47 минут назад

    Дмитрий Русский 3 минуты назад

    У Амур инфо новый автор заголовков?!

    +++++++++++++++++++++++++++

Показать все (3) Обсудить на форуме
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