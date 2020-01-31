Три десятка благовещенских студентов оказались в СИЗО (видео)

Для студентов Благовещенского финансово-экономического колледжа провели экскурсию в СИЗО. Будущим юристам дали возможность узнать, как работает ведомство изнутри, чтобы в будущем они пополнили ряды сотрудников.

Студентам показали кабинеты сотрудников, а экскурсию по камерам, где находятся заключенные, сделали виртуальной. Также перед гостями свои навыки продемонстрировала служебная собака, которой поручили найти закладку у одного из студентов.

Кроме этого, сотрудники УФСИН рассказали молодым людям, в каких российских вузах готовят специалистов для их структуры. Амурчане могут поступить туда на целевые места. В прошлом году работать в УФСИН России по Амурской области приехали 9 выпускников вузов. Подробности в материале Альфа ТВ.