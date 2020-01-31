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31января
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сегодня, 19:43 0

В Толстовке протестировали скотобойню

В Толстовке протестировали скотобойню
Фото: управление ветеринарии Амурской области

В Толстовке Тамбовского района протестировали новый убойный пункт. В настоящее время идет отладка процесса. Как сообщало ИА «Амур.инфо», такие пункты должны появиться в других районах Приамурья.

Владелец крестьянско-фермерского хозяйства, на территории которого заработала бойня, на дефицит клиентов не жалуется. По его словам, заявки поступают, и не только от «соседей». Например, среди обратившихся есть аграрии из Константиновского района.

При этом предприниматель уже начал строительство на своей территории стационарного убойного пункта. Введение его в эксплуатацию даст возможность увеличить пропускную способность бойни и обслужить за день большее количество клиентов.

Пока в Толстовке временно – на период строительства основного объекта – работает передвижной убойный пункт, оснащенный всем необходимым оборудованием. При необходимости предприниматель готов помочь сельчанам с доставкой скота до места убоя.

«Такие пункты должны появиться в каждом районе, а может даже не по одному – в зависимости от количества животных и спроса. Это не прихоть министерства сельского хозяйства или управления ветеринарии области. Такие правила действуют с 2014 года, и на самом деле о них все знали. Фермеры, которые работают на убойных пунктах, гарантируют качество мяса, так как все животные проходят предварительный осмотр, исключающий наличие заболеваний. Весь цивилизованный мир работает именно так», – объясняет министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков.

Между тем работа в данном направлении продолжается. После небольшой задержки в ближайшие дни откроется убойный пункт в Серышевском районе. Уже подходит к концу ремонт бойни в Свободном. Она откроется после окончания работ и необходимых проверок. В стадии проработки также создание убойных пунктов в Константиновском, Благовещенском, Архаринском, Завитинском, Бурейском районах.

Как отмечают в амурском управлении ветеринарии, поступают и другие заявки от предпринимателей, желающих заняться этим направлением деятельности.

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#производство #сельское хозяйство

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