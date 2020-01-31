В Приамурье 96 молодых семей получат соцпомощь на жилье

В Амурской области 96 молодых семей получат свидетельства, дающие право получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья. На эти цели в бюджете региона предусмотрено 82,7 миллиона рублей.

Свидетельства выдадут в ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» госпрограммы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы».

«Реализовать свидетельства семьи могут в течение 7 месяцев. Информация о количестве молодых семей, состоящих на учете, ежегодно актуализируется органами местного самоуправления Амурской области и предоставляется в министерство ЖКХ», – рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

Как сообщает правительство региона, для улучшения жилищных условий молодых семей Амурской области в 2019 году было выдано 49 свидетельств на общую сумму 37,6 миллиона рублей. В 2018 году в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» молодым семьям на приобретение или строительство жилья было выдано 41 свидетельство на сумму 33,9 миллиона рублей. В 2017 году в Амурской области субсидии получили 36 семей.

За 5 лет реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014-2020 годы» в Приамурье жильем обеспечено 196 молодых семей.