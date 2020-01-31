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31января
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сегодня, 16:41 0

Соседи забили камнями жену мужчины, который взял в заложники 23 ребенка

Соседи забили камнями жену мужчины, который взял в заложники 23 ребенка
Фото: tomekwalecki с сайта Pixabay

В индийском штате Уттар-Прадеш соседи камнями забили жену мужчины, которой более 8 часов держал в заложниках 23 ребенка. Жена преступника скончалась в больнице, куда была доставлена в критическом состоянии.

Известно, что местный житель Суреш Батам взял заложников во время празднования детского дня рождения. Он удерживал 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет. Дети пришли на день рождения к его дочери, сообщает «Газета.ру».

Односельчанин попытался начать переговоры с террористом, но в ответ получил пулю в ногу. Полицейские окружили дом Батама, но он обстрелял стражей порядка и бросил в них ручную гранату.

В ходе спецоперации полиции мужчина был застрелен. После этого соседи устроили над женщиной самосуд. По предварительным данным, ни один ребенок не пострадал.

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#криминал #происшествия #юмор

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