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31января
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сегодня, 16:25 6

Говорил, что на немцев работаю: машину благовещенца атаковал незнакомец (видео)

Говорил, что на немцев работаю: машину благовещенца атаковал незнакомец (видео)
Фото: кадр видео

Житель Благовещенска на правах анонимности рассказал ИА «Амур.инфо» о происшествии, которое случилось с ним по адресу: улица Строителей, 70. Автомобиль горожанина атаковал неизвестный мужчина, повредив транспорт.

Это произошло 30 января в 02:30. «Я подвез человека к подъезду. Он вышел, а я поехал по двору, где проезжая часть. Но выехать я не сумел. Смотрю: на меня идет человек, взрослый, прямо посередине. Я останавливаюсь, он залазит на мою машину. Я сдаю назад, при этом он хватает "дворники", начинает ломать. У меня не получается развернуться – я хотел уйти, чтобы инцидент завершить, потому что мало ли что у него в голове. У меня это не получилось. Я назад отъехал, а он пошел к детской площадке. Он наклоняется и, смотрю, что-то поднимает. Я начинаю движение вперед, думаю, сейчас проеду, и всё. Он начинает на меня бежать и врезается в машину, прямо в бок, в левую дверь, ломает еще и зеркало заднего вида полностью. Я сразу останавливаюсь, начинаю с ним беседу. Он мне начинает говорить, что я на каких-то немцев работаю… Какие-то немцы, потом какие-то бабушки. Нести всякую ахинею непонятную. Я начал вызывать полицию, а он просто спокойно ушел, и всё», – рассказал благовещенец.

Хозяин автомобиля обратился в полицию. В МО МВД России «Благовещенский» агентству подтвердили, что в полицию обращался владелец пострадавшей машины. В настоящее время стражи порядка проводят по данному факту проверку.

Тем временем на связь с горожанином вышел дебошир и объяснил свое поведение недовольством: «Я не хотел, чтобы вы проехали, чтобы ездили здесь. Ставьте машину где-то за домом».

В связи с неадекватным поведением мужчины благовещенец вспомнил недавний случай на улице Строителей, 70, когда сгорел автомобиль, предположительно, в результате поджога.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    1 час назад

    Раньше Тайвань и то менее опасный был, а сейчас вообще жесть, переселили со всех бараков всех подряд..

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    Это тайвань детка

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    а в америке достаешь кольт 38 калибра и инцидент исчерпан а если нет то шестеро несут на кладбище придурка. у нас же все наоборот судят и то не присяжные кто себя защитил. купил бы себе хоть резинострел или на край возить что то с собой от придурков.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Фрицы в городе

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    в России уже даже лук и арбалет нужно получать разрешение и регистрировать. а раньше можно было купить. теперь только по охотничьему билету. и можно на охоту .

  • Алхимик

    Алхимик
    24 минуты назад

    Тот что больше 60 фунтов натяжкой надо регистрировать. До этого они вообще запрещены были. Так что послабление.

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