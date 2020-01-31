Благовещенцев, совершивших вооруженный разбой и требовавших крупную сумму, задержали (видео)

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Двух жителей Благовещенска задержали по подозрению в совершении вооруженного разбойного нападения. Они проникли в квартиру, где проживает семейная пара с несовершеннолетним ребенком. Угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, злоумышленники требовали деньги.

Преступление совершено в январе в областном центре. Нападавшие похитили около 10 тысяч рублей, два сотовых телефона и скрылись с места происшествия.

Следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ – разбой. Выяснилось, что семья должна была получить в качестве социальной выплаты крупную сумму. По версии полицейских, злоумышленники рассчитывали завладеть ею, но этих денег в квартире не оказалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое местных жителей 1989 и 1996 годов рождения. Также полицейским поступила информация, что один из них в ближайшее время планирует покинуть Приамурье. Этого мужчину задержали в автомобиле, когда он направлялся за пределы области, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

Второго фигуранта при участии сотрудников Росгвардии задержали на одной из улиц областного центра. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела переданы в следственные органы СУ СК России по Амурской области.