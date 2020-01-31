Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:57 0

Благовещенцев, совершивших вооруженный разбой и требовавших крупную сумму, задержали (видео)

Благовещенцев, совершивших вооруженный разбой и требовавших крупную сумму, задержали (видео)
Фото: Скриншот видео

Двух жителей Благовещенска задержали по подозрению в совершении вооруженного разбойного нападения. Они проникли в квартиру, где проживает семейная пара с несовершеннолетним ребенком. Угрожая ножом и предметом, похожим на пистолет, злоумышленники требовали деньги.

Преступление совершено в январе в областном центре. Нападавшие похитили около 10 тысяч рублей, два сотовых телефона и скрылись с места происшествия.

Следователем МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ – разбой. Выяснилось, что семья должна была получить в качестве социальной выплаты крупную сумму. По версии полицейских, злоумышленники рассчитывали завладеть ею, но этих денег в квартире не оказалось.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сыщики установили, что к совершению преступления могут быть причастны двое местных жителей 1989 и 1996 годов рождения. Также полицейским поступила информация, что один из них в ближайшее время планирует покинуть Приамурье. Этого мужчину задержали в автомобиле, когда он направлялся за пределы области, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

Второго фигуранта при участии сотрудников Росгвардии задержали на одной из улиц областного центра. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Материалы уголовного дела переданы в следственные органы СУ СК России по Амурской области.

Просмотров всего: 1181

#происшествия

распечатать


Общество 3

Причастность к убийству не подтвердилась: обвиняемых в убийстве главы Новобурейского выпустили из СИЗО
В России и мире

Соседи забили камнями жену мужчины, который взял в заложники 23 ребенка
Происшествия 6

Говорил, что на немцев работаю: машину благовещенца атаковал незнакомец (видео)
В России и мире

Пенсионерка из России поймала грабителя у себя дома ночью и напоила чаем
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь