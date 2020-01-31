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31января
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Границу закрыли: что происходит на китайском рынке (видео)

Границу закрыли: что происходит на китайском рынке (видео)

Что станет с китайским бизнесом, если граница с КНР будет закрыта до 1 марта? Какое количество товара есть в наличии у китайских предпринимателей? И какие настроения царят среди бизнесменов в связи с последними событиями? За ответами на эти вопросы, съемочная группа Альфа ТВ отправилась в один из торговых центров Благовещенска. Подробности в материале.

Как сообщало Амур.инфо, решение о закрытии границы до 1 марта 2020 года принято после заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. При этом российским гражданам дадут возможность вернуться на родину.

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#Альфа ТВ #Китай #коронавирус в Китае #торговля

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