В Белогорске фракции ЛДПР предложили купить городской туалет

«Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Александрович Башун. Я являюсь учредителем двух предприятий ЖХК. Вчера прочитал вашу статью про городской общественный туалет. Из статьи я сделал вывод, что вы очень хорошо разбираетесь в туалетах и оценили чистоту данного места, – обращаясь к депутату от ЛДПР Наталье Михайловой сказал Дмитрий Башун. – И поэтому я от лица нашей организации хотел бы вручить вам небольшой подарок за то, что вы действительно вносите большой вклад в развитие нашего общественного туалета». Произнеся это, Дмитрий Башун вручил Наталье Михайловой игрушечный унитаз.

Причиной такого поступка, сообщает портал, стала статья Натальи Михайловой про общественный туалет, в которой сравнивалась стоимость 1 квадратного метра туалета со стоимостью квартир. По мнению автора, туалет очень дорого обошелся бюджету, – за один квадрат 70 тысяч рублей, при этом квартиры стоят дешевле.

«Когда вы сравниваете цены строительства квартиры и туалета, неужели вам не приходит в голову, что туалет – это отдельно стоящее здание, – обратился к Наталье Михайловой глава Белогорска Станислав Мелюков. – Это капитальное здание со стенами, крышей, внутри все выложено кафельной плиткой, установлена сантехника. Неужели вы и правда думаете, что стоимость такого объекта будет ровна стоимости квартиры?». Ответа на свой вопрос мэр не получил.

Общественный туалет в Белогорске был построен в 2009 году. Его стоимость – 5 миллионов рублей. Помещение в 72 квадратных метра подключено ко всем коммуникациям. Там установлена вентиляция и тепловой узел. В настоящее время туалет находится в оперативном управлении одного из предприятий ЖКХ Белогорска в качестве социальной нагрузки. Содержание такого объекта обходится почти в миллион рублей в год.

«Если вас беспокоит туалетный бизнес, у меня к вам предложение. Давайте администрация внесет поправки в программу приватизации, включит туда туалет, – обращаясь к депутату, продолжил глава. – Вы можете скинуться деньгами всей фракцией ЛДПР и купить его. Занимайтесь там бизнесом, если вы считаете его успешным и вам он не дает покоя! Делайте скидки кому хотите, кроме членов “Единой России”, например. Им можете скидки не давать, вход устройте по партийным билетам. Господи, да этим людям спасибо надо сказать за то, что они взяли на себя бремя содержания этого туалета».

По мнению выступавших, в своей статье Наталья Михайлова перешла на личности и унизила коллегу по депутатскому корпусу. «Вы иногда читайте наше положение о депутатской этике, это полезно. Вам, наверное, особенно. Я прошу комиссию по этике рассмотреть эту статью на предмет этичности, соответствующие документы вы получите в ближайшее время», – приводит слова председателя горсовета Белогорска Виктории Гратий портал Амур28.инфо.