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В Белогорске фракции ЛДПР предложили купить городской туалет

В Белогорске фракции ЛДПР предложили купить городской туалет
Фото: https://amur28.info

В Белогорске на заседании депутатов городского Совета один из жителей города вручил депутату от ЛДПР игрушечный унитаз, а глава города позже предложил фракции либерал-демократов купить общественный городской туалет. Об этом сообщает информационный портал Амур28.инфо.

«Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Александрович Башун. Я являюсь учредителем двух предприятий ЖХК. Вчера прочитал вашу статью про городской общественный туалет. Из статьи я сделал вывод, что вы очень хорошо разбираетесь в туалетах и оценили чистоту данного места, – обращаясь к депутату от ЛДПР Наталье Михайловой сказал Дмитрий Башун. – И поэтому я от лица нашей организации хотел бы вручить вам небольшой подарок за то, что вы действительно вносите большой вклад в развитие нашего общественного туалета». Произнеся это, Дмитрий Башун вручил Наталье Михайловой игрушечный унитаз.

Причиной такого поступка, сообщает портал, стала статья Натальи Михайловой про общественный туалет, в которой сравнивалась стоимость 1 квадратного метра туалета со стоимостью квартир. По мнению автора, туалет очень дорого обошелся бюджету, – за один квадрат 70 тысяч рублей, при этом квартиры стоят дешевле.

«Когда вы сравниваете цены строительства квартиры и туалета, неужели вам не приходит в голову, что туалет – это отдельно стоящее здание, – обратился к Наталье Михайловой глава Белогорска Станислав Мелюков. – Это капитальное здание со стенами, крышей, внутри все выложено кафельной плиткой, установлена сантехника. Неужели вы и правда думаете, что стоимость такого объекта будет ровна стоимости квартиры?». Ответа на свой вопрос мэр не получил.

Общественный туалет в Белогорске был построен в 2009 году. Его стоимость – 5 миллионов рублей. Помещение в 72 квадратных метра подключено ко всем коммуникациям. Там установлена вентиляция и тепловой узел. В настоящее время туалет находится в оперативном управлении одного из предприятий ЖКХ Белогорска в качестве социальной нагрузки. Содержание такого объекта обходится почти в миллион рублей в год.

«Если вас беспокоит туалетный бизнес, у меня к вам предложение. Давайте администрация внесет поправки в программу приватизации, включит туда туалет, – обращаясь к депутату, продолжил глава. – Вы можете скинуться деньгами всей фракцией ЛДПР и купить его. Занимайтесь там бизнесом, если вы считаете его успешным и вам он не дает покоя! Делайте скидки кому хотите, кроме членов “Единой России”, например. Им можете скидки не давать, вход устройте по партийным билетам. Господи, да этим людям спасибо надо сказать за то, что они взяли на себя бремя содержания этого туалета».

По мнению выступавших, в своей статье Наталья Михайлова перешла на личности и унизила коллегу по депутатскому корпусу. «Вы иногда читайте наше положение о депутатской этике, это полезно. Вам, наверное, особенно. Я прошу комиссию по этике рассмотреть эту статью на предмет этичности, соответствующие документы вы получите в ближайшее время», – приводит слова председателя горсовета Белогорска Виктории Гратий портал Амур28.инфо.

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#администрация Белогорска #Белогорск

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Может в Благовещенске общественных туалетов построите, а потом будете делить какая партия ими рулить будет?

  • Наталья Михайлова

    Наталья Михайлова
    2 часа назад

    А вот здесь правда: http://xn----8sbakll9bahkmmg.xn--p1ai/news/media/2020/1/30/aleksandr-bashun-i-tajnaya-komnata/

  • Наталья Михайлова

    Наталья Михайлова
    2 часа назад

    Воспитание строптивой. Часть ….надцатая: И опять эта Михайлова!

    Статьяhttp://xn----8sbakll9bahkmmg.xn--p1ai/news/media/2020/1/30/aleksandr-bashun-i-tajnaya-komnata/ про общественный туалет получила неожиданное продолжение на городском Совете.

    Очередное заседание городского Совета народных депутатов обещало быть недолгим – в повестке дня значилось всего 8 вопросов, тогда как в большинстве своем повестка составляет 15 и больше. Перед официальным началом заседания торжественно и душевно прошла церемония награждения благодарственными грамотами предпринимателей, которые приняли активное участие в новогодней акции по вручению подарков детям.

    Добрую атмосферу праздника сменила другая мизансцена, поставленная театром белогорского Карабаса-Барабаса.

    К трибуне для выступлений вышел младший из братьев Башунов — Дмитрий, представился и произнес заготовленную речь:

    - Мною была прочитана одна статья по поводу общественного туалета. И хотел бы внести небольшую коррективу, что, по моему мнению, статья была написана настолько безграмотно, но, что было точно оценено, что Вы точно разбираетесь в туалетах (сказал он, посмотрев на меня) и оценили чистоту данного места. Потому я бы от лица нашей организации хотел бы Вам вручить небольшой подарок в память о том, что Вы действительно вносите большой вклад в развитие нашего общественного туалета.

    С этими словами Дмитрий Александрович Башун преподнес мне миленький маленький игрушечный унитазик, только без бачка, обмотанного скотчем. Я, как вежливый человек, разумеется, сказала ему за это «спасибо». Оговорюсь сразу, что забрала его, и он занимает свое место на моем рабочем столе, напоминая мне про Башунов.

    К вручению подарков присоединился и депутат от «Единой России» Евгений Осипов, который сказал, что готов вручить еще и туалетную бумагу.

    - Я думала, только Башуны не жадные. Спасибо, все пригодится, - спокойно ответила я.

    «Мальчики-зайчики» исполнили свою роль, и настала пора выступать «девочкам-белочкам».

    - Наталья Юрьевна, я тоже прочитала эту статью и хочу сказать, что Вы действительно в своих упражнениях в остроумии в этот раз перешли границу. Да, понятно, критика, есть критика, но при этом же нужно делать это не унизительно для Ваших коллег депутатов. Вы иногда читайте наше Положение о депутатской этике, это полезно, это всем полезно. А Вам, наверно, особенно. Я прошу комиссию по самоуправлению, регламенту и этике рассмотреть эту статью на предмет на предмет этичности – соответствующие документы Вы получите в ближайшее время, — с трагизмом в голосе произнесла председатель городского Совета народных депутатов Виктория Гратий.

    Далее последовал выход на сцену главного героя:

    - Тут такие неожиданные события… Администрация не может остаться в стороне. Я, как бывший депутат, обратил внимание на то что, конечно, оппозиция может там критиковать администрацию, это – ее хлеб, но самих себя – это, наверное, не совсем принято. Тем более, в том виде, в котором это было сделано. Тем более мне не понятен весь этот хоровод вокруг этого общественного туалета. Абсолютно не понятен. Наталья Юрьевна, неужели Вы думаете, что Ваши читатели идиоты? Они далеко не идиоты, но получается так, что пичкая их этой всякой информацией, Вы идиоткой выставляет себя. Вы не обижайтесь, но когда вы рассуждаете про цены, сравниваете квартиры со стоимостью туалета, Вам неужели в голову не приходит, что это отдельно стоящее здание, вот с такими стенами, с крышей, полностью напичканное сантехникой, полностью упакованное в плитке. Неужели Вы думаете, что стоимость такого объекта будет равна какой-то квартире? К чему это все, плюс стоимость подключения и так далее, - выступил с речью глава города Станислав Мелюков.

    Далее руководитель города вежливых людей решил, что мне интересен «туалетный бизнес», поэтому предложил внести общественные туалет в программу приватизации, а потом всей фракцией ЛДПР выкупить и делать скидки кому хотим. А пока надо сказать «спасибо» людям, обслуживающим туалет, за то, что они «взяли на себя это бремя содержания этого туалета, что у администрации, у города, у бюджета голова об этом не болит».

    - Спасибо, что прочитали газету. Могу сказать, что не вижу каких-либо оскорблений, в том числе коллеги-депутата. Все мы знаем, что политические деятели должны быть подвергнуты критике, без этого нет демократического общества и нет «плюрализма». Другое дело, что мне непонятно, что если нет ничего секретного, если вы оказываете такую большую и серьезную услугу городу, нашим гражданам, то почему с октября 2019 года мне нельзя дать ответ на законный запрос редакции? Поступила в редакцию жалоба, редакция написала запрос, а мы начали играть во что-то, выяснять одно, другое, третье. Для чего это? – спросила я, обращаясь к депутату Александру Башуну.

    Ничего не ответил Александр Александрович, но тут же вступились за него другие.

    - И после этого Вас потянуло на фэнтази? – с упреком сказала Виктория Гратий.

    Дальше по обыкновению стал развивать тему мэр:

    - Как спрашиваете, так и отвечают. Если вы просите калькуляцию на то, сколько стоит пописить-покакать, то у нормального человека просто возникает вопрос, а Вы вообще нормальная? Если Вы пытаетесь найти какую-то калькуляцию — сколько стоит пописить?.

    Мы не знаем, сколько стоит пописить.

    - А как определили? – спросила я.

    - Исходя из количества затрат, которые люди тратят на содержание туалета, при этом не оставляя себе такую вот маржу, чтобы там ходить и покупать какие-то вещи в бутиках, — завелся Станислав Юрьевич.

    - Ну так бы и ответили, — заметила я.

    Но главу было не остановить, как говорят «и тут Остапа понесло», вопрос о калькуляции стоимости платной услуги задел его почему-то больше всего, он решил, что этим вопросом я делаю из себя посмешище.

    - Когда мы сидим, читаем, дайте нам калькуляцию, сколько стоит пописить, то примерно это было так: «Она чё, дура?». Примерно вот так. Вы не обижайтесь, я рассказываю внутреннюю кухню, - упоённо в который раз произнося так понравившееся ему слово «пописить», продолжал свои нравоучения градоначальник.

    Далее еще следовали его высказывания, а также высказывания депутата Осипова, заботливо принесшего туалетную бумагу на горсовет, и наконец-то депутаты смогли приступить к тому, ради чего они и избирались – рассмотрению вопросов, обозначенных в повестке дня.

    Что можно сказать обо всем произошедшем. Прискорбно. Прискорбно, что так и не научились актеры белогорского театра Карабаса-Барабаса хорошо играть. Но надо похвалить их за то, что они добросовестно учат роли и готовятся к выступлению, запасаются необходимым реквизитом.

    Хотя из всех постановок мне больше понравилась массовая сцена из 2014 года, когда на горсовет «неожиданно» заявились работники МУП «Теплоэнерго» с защитой своего директора Михаила Олейника и с просьбой больше не писать про их предприятие и суды в отношении него. Михаила Олейника позже, правда, поменяли на эффективного менеджера Виталия Бардаша, который должен был расхлебывать оставленное предшественником невеселое наследие.

    Какие выводы можно сделать из сегодняшнего спектакля? Судя по тому, как яростно все стали на защиту Башуна, то, наверное, я наступила на больную мозоль, хотя просила лишь ответить на запрос редакции.

    Воспитание строптивой в очередной раз не удалось.

    Да, и еще. На дураков я не обижаюсь…

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    Ну хоть не вибратор подарил.

  • ЕленаР

    ЕленаР
    1 час назад

    Обыкновенный медвежонок

    Ну хоть не вибратор подарил.



  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    1 час назад

    "«Когда вы сравниваете цены строительства квартиры и туалета, неужели вам не приходит в голову, что туалет – это отдельно стоящее здание, – обратился к Наталье Михайловой глава Белогорска Станислав Мелюков. – Это капитальное здание со стенами, крышей, внутри все выложено кафельной плиткой, установлена сантехника. Неужели вы и правда думаете, что стоимость такого объекта будет ровна стоимости квартиры?». Ответа на свой вопрос мэр не получил." (с).

    Тут он прав полностью.

    Ответ только зря ждал, члены ЛДПР на вопросы отвечать не умеют, они их только задавать умеют, в своей, только им свойственной манере.

  • Наталья Михайлова

    Наталья Михайлова
    1 час назад

    Золотые метры без золотых унитазов

    Эпохальное открытие здания общественного туалета – первого капитального объекта, с которого начал свое «правление» мэр города Станислав Мелюков, произошло 19 ноября 2009 года, во Всемирный день туалета.

    Стоимость «теремка», расположившегося, несмотря на протесты общественности, рядом с Аллеей Славы, обошлось городскому бюджету в сумму совсем не маленькую – чуть менее 5 миллионов рублей. Если поделить ее на площадь здания, то получим и вовсе запредельную сумму за 1 квадратный метр, даже по нынешним меркам –70 000 рублей.

    В это же время на территории города было начато строение нового здания пенсионного фонда площадью 1400 кв. метров за сумму в 47 миллионов рублей, т.е.квадратный метр нового помещения обошелся федеральной казне в 40 000 рублей. В эту сумму включены не только расходы на само строительство, но и благоустройство прилегающей территории, монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения.

    А 1 квадратный метр «картонных» домов, возведенных в 2014-2016 годах, обошелся вместе с благоустройством и закупкой электрических обогревателей в каждую квартиру не более 34 600 рублей. http://xn----8sbakll9bahkmmg.xn--p1ai/news/media/2019/10/1/pensioneram-besplatnyij-vhod-zapreschen/

  • lev4ik

    lev4ik
    1 час назад

    Бггг!

    В качестве алаверды- подарите Башуну- младшему игрушечный мазутовозик для папы.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Кстати, туалет в Белогорске отличный: весь под кафелем, чистый, без вони. Убирается своевременно. Вода горячая/холодная.

    Вопрос: когда подобное благо получат благовещенцы?...

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    https://amur28.info/reportage/30207/?offmodules=true&longread=true

    10 лет без стыда...

    ~Не зря говорят, что уровень культуры нации определяется по состоянию ее общественных туалетов. Вряд ли кто с этим поспорит. Также, как и с тем, что клозеты нужны в принципе. Ведь печальнее картины ищущего возможность справить нужду нет…

    В Белогорске за последние десять лет построено три общественных туалета. Первый объект капитального строительства по улице Садовой, 11 появился еще в 2009-м. Мало кто помнит, но тогда муниципалитет, кстати, оказался единственным в области, где в мировой финансовый кризис решились на такую стройку. С тех пор, признается глава города Станислав Мелюков, он ни разу не пожалел об этом.

    Дискутировать на эту тему, что ни говори, можно сколько угодно, но факт остается фактом - нехватку того самого «cacatorium» (в переводе «сортир», - прим. ред.) население всегда ощущает остро, особенно тогда, когда устраиваются народные гуляния.

    - Может, у кого память и короткая, но я почти физически помню тот специфический запах в центре города, - говорит Татьяна Рытник. - Аллея Славы, кусты у камня репрессированным, да и чего греха таить, углы администрации и старого здания музыкальной школы, близстоящих домов были одним сплошным туалетом. Стыдно! Было откровенно стыдно, когда, извините, мужчины столбиками у тополей, женщины и дети на корточках, где придется! Хорошо, что тогда блогеров не было! А то ненароком могли поймать славу «с мочой». Стебаться над туалетом в центре города может только абсолютно недалекий человек. Здание внешне на него, кстати, вовсе не похоже. Аккуратное и, главное, чистое внутри.

    Строился общественный туалет год. Открылся объект 19 ноября 2009 года. По стечению обстоятельств, во Всемирный день туалета. Еще тогда власти признались, что дату не подгадывали, но «в точку попали». Торжеств, разумеется, никаких не было, открыли и все. Но народ очень быстро осознал, что ходить в кусты… «позорно».

    Особенно злорадствует по поводу наличия в городе туалета депутат от ЛДПР Наталья Михайлова. Поклонница бывшего главы Александра Ходунова почему-то не помнит, как в былые времена площадь и ее округи превращалась в вечный туалет. Будучи и в то время руководителем СМИ, она почему-то не описывала все ужасы посещения центра города, особенно в период массовых мероприятий. Зато когда туалет стал привычным делом, не преминет упрекнуть за него нынешнего главу. Мол, дорого построили.

    Напомним, что обошелся общественный туалет в 5 млн рублей. Это отдельно стоящее здание в 72 квадратных метра с подключенными коммуникациями: отопление, вода и канализация тоже вошли в эту стоимость. Плюс мощная вентиляция, тепловой узел, энергоснабжение, дорогой санфаянс. Но Михайлова делает вид, что не понимает этого, мол, 70 тысяч за квадрат вышло. Ей кажется, что это дорого и приводит примеры здания Пенсионного фонда (в 30 раз больше по размеру, чем туалет), где квадрат обошелся в 50 тысяч и быстровозводимых домов, где стоимость квадрата 34,6 тысяч за метр. Вопрос Михайловой, абсолютно не соображающей в строительстве - сколько будет стоить отдельно стоящая на земле квартира или гараж, напичканные всем необходимым и подключенные ко всем коммуникациям? Ответ понятный большинству, но который не хочет признавать Михайлова, основная цель которой доказать всем - все, что сделано при Мелюкове, плохо и неправильно…

    Социально-значимое заведение только за первый год работы посетили более 50 тысяч раз. При этом лишь 11,5 тысяч на безвозмездной основе: дети до 7 лет, пенсионеры, ветераны, инвалиды и беременные. Для остальных цивилизовано справить нужду стоило 10 рублей. Не менялась цена вопроса практически десять лет.

    - В этом году услуга туалета в цивильных условиях подорожала всего на 5 рублей, - рассуждает все та же Татьяна. - Но, считаю, это совсем не критично. Вы вспомните, какие цены были десять лет назад. На тот же хлеб! Рублей 14 был… Теперь все дороже. Намного… Так что услуга сходить в туалет с мытьем рук и прочее за 15 рублей вполне доступная, считаю.

    В настоящее время туалет находится в оперативном управлении одного из предприятий ЖКХ Белогорска в качестве социальной нагрузки. Хозяйство не сказать, чтобы беспокойное, но затратное по содержанию. Обходится сейчас почти в миллион рублей в год. Нерентабельность, отметили там, можно сказать, «визитка».

    - Все понимают, что заработать на услуге сложно тогда, когда это не ставится в приоритет, - говорит одна из работниц предприятия Ирина и перечисляет расходные статьи, - теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, уборка помещений, заработная плата работников. Все понимают, что туалет - это социально значимый объект, но и работать сам по себе, без содержания, он не может. Иначе рискует превратиться во что попало. Поэтому за ним следим. Спросом он пользуется как на возмездной, так и безвозмездной основе. Работаем с 8 и до 22 часов.

    С начала года за плату в туалете зафиксировано 36 тысяч посещений. При этом его услугами бесплатно воспользовались почти 6,5 тысяч раз. В настоящее время правом бесплатного посещения пользуются инвалиды 1 и 2 групп, ветераны войны.

    - Понятное дело, бесплатно хочется всем, но мы ведь не приходим в магазин, чтобы бесплатно взять хлеб? - задает вопрос сама себе работница туалета. - Почему уборщица должна за бесплатно мыть помещение? Все, кто приходит, это понимают. А другие, просто… просто гадят. Как говорится, каждому свое и по себе.

    Кстати, по белогорскому проекту общественный туалет был построен в Благовещенске в районе набережной. За совсем другие деньги, между прочим. Но он проработал пару лет и уже три года стоит закрытый. В Белогорске же работает... За что все жители и гости города говорят «спасибо».

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    "Содержание такого объекта обходится почти в миллион рублей в год."))))))

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Myxira

    Кстати, туалет в Белогорске отличный: весь под кафелем, чистый, без вони. Убирается своевременно. Вода горячая/холодная.

    Вопрос: когда подобное благо получат благовещенцы?...



    Он в Благовещенске есть, построен по Белогорскому проекту, но стоит закрытый лет несколько.



    Зато Труш вчера весь вечер посвятил белогорскому туалету, 1500 сообщений в инсте)))



    Займись делом, Труш, выясни, за сколько построили такой же туалет в Благовещенске, сколько стоило его содержание и почему стоит закрытый?



    Труш...помоги благовещенцам разобраться с туалетным вопросом, а мы со своим сами разберемся.



  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    1 час назад

    Наталья Михайлова

    Золотые метры без золотых унитазов

    Эпохальное открытие здания общественного туалета – первого капитального объекта, с которого начал свое «правление» мэр города Станислав Мелюков, произошло 19 ноября 2009 года, во Всемирный день туалета.

    Стоимость «теремка», расположившегося, несмотря на протесты общественности, рядом с Аллеей Славы, обошлось городскому бюджету в сумму совсем не маленькую – чуть менее 5 миллионов рублей. Если поделить ее на площадь здания, то получим и вовсе запредельную сумму за 1 квадратный метр, даже по нынешним меркам –70 000 рублей.

    В это же время на территории города было начато строение нового здания пенсионного фонда площадью 1400 кв. метров за сумму в 47 миллионов рублей, т.е.квадратный метр нового помещения обошелся федеральной казне в 40 000 рублей. В эту сумму включены не только расходы на само строительство, но и благоустройство прилегающей территории, монтаж охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения.

    А 1 квадратный метр «картонных» домов, возведенных в 2014-2016 годах, обошелся вместе с благоустройством и закупкой электрических обогревателей в каждую квартиру не более 34 600 рублей. http://xn----8sbakll9bahkmmg.xn--p1ai/news/media/2019/10/1/pensioneram-besplatnyij-vhod-zapreschen/



    Ну все верно. Вы вообще хоть, что-то понимаете в строительстве?

    Не вдаваясь в долгие объяснения, попробую на пальцах. Что при ремонте квартиры самое дорогостоящее? Правильно, отделка санузла и ванной комнаты. Это наверное никто не будет отрицать. Дальше - чем меньше объект строительства тем выше стоимость за квадратный метр. Ну это если сравнивать однотипные по назначению объекты. Но вам-то пофигу, да? вы можете и задницу с пальцем сравнивать, главное чтобы погромче орать об этом. Это я про пенсионный фонд и здание общественного туалета.

  • БурчалоВорчунэ

    БурчалоВорчунэ
    1 час назад

    тоже из Белогорска

    Myxira

    Кстати, туалет в Белогорске отличный: весь под кафелем, чистый, без вони. Убирается своевременно. Вода горячая/холодная.

    Вопрос: когда подобное благо получат благовещенцы?...



    Он в Благовещенске есть, построен по Белогорскому проекту, но стоит закрытый лет несколько.

    Зато Труш вчера весь вечер посвятил белогорскому туалету, 1500 сообщений в инсте)))

    Займись делом, Труш, выясни, за сколько построили такой же туалет в Благовещенске, сколько стоило его содержание и почему стоит закрытый?

    Труш...помоги благовещенцам разобраться с туалетным вопросом, а мы со своим сами разберемся.



    С ума сойти! Вы его еще и там читаете? Кошмар, мне его тупости и тут выше крыши.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    1 час назад

    Алиса65

    "Содержание такого объекта обходится почти в миллион рублей в год."))))))



    Вас то что насмешило? Сложить зарплату, налоги, отчисления, коммунальные расходы, электричество за год образование не позволяет?



  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Фекальные войны прям

  • inoy

    inoy
    58 минут назад

    "Белогорский ..овномёт" , это еще январский выпуск???

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