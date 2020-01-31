Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
31января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:24 0

В Амурской области детям начнут выдавать бесплатные сертификаты на дополнительное образование

В Амурской области детям начнут выдавать бесплатные сертификаты на дополнительное образование
Фото: pixabay.com

В Амурской области внедрят систему финансирования, благодаря которой дети будут получать бесплатные сертификаты на обучение по программам дополнительного образования. Проект заработает с 1 сентября.

30 января в амурском минобре прошел обучающий семинар для представителей муниципалитетов. Новую программу запустят в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Сертификат будет рассчитан на детей в возрасте от 5 до 18 лет и выдаваться на освоение дополнительных общеобразовательных программ.

Сумма сертификатов покроет от 72 до 216 часов занятий. Сертификат можно направлять на обучение по одному или нескольким программам. Если стоимость посещения выше объема средств сертификата, тогда его можно будет использовать для частичной оплаты. По сертификату ребенок может ходить как в муниципальные организации, так и в частные, однако он будет распространяться не на все учреждения, а только на те, которые внесут в специальный реестр.

«Сертификат выдается единожды и действует до достижения ребенком 18 лет. Средства на нем должны пополняться ежегодно. При этом подчеркну, что сертификат не материален. Его нельзя обналичить и получить денежные средства на руки», – отметил федеральный эксперт Александр Костин.

«В реализации данного проекта мы не первопроходцы. В 2019 году такую практику ввели в 42 субъектах нашей страны. В этом году к ним присоединятся еще 15 регионов, в том числе и Амурская область. По замыслу новая система должна обеспечить открытость, вариативность и качество дополнительного образования и предоставить детям равные возможности», – отметила первый заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бурдуковская.

Просмотров всего: 670

#дети #образование

распечатать


Общество

В благовещенском торговом центре изъяли 3 тысячи опасных игрушек
Общество 4

Три десятка благовещенских студентов оказались в СИЗО (видео)

Общество 7

В Благовещенской детской больнице пациентов перенаправили в другие медучреждения
Общество

С 1 февраля в Благовещенске начнется запись в первые классы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь