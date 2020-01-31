В Амурской области детям начнут выдавать бесплатные сертификаты на дополнительное образование

В Амурской области внедрят систему финансирования, благодаря которой дети будут получать бесплатные сертификаты на обучение по программам дополнительного образования. Проект заработает с 1 сентября.

30 января в амурском минобре прошел обучающий семинар для представителей муниципалитетов. Новую программу запустят в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Сертификат будет рассчитан на детей в возрасте от 5 до 18 лет и выдаваться на освоение дополнительных общеобразовательных программ.

Сумма сертификатов покроет от 72 до 216 часов занятий. Сертификат можно направлять на обучение по одному или нескольким программам. Если стоимость посещения выше объема средств сертификата, тогда его можно будет использовать для частичной оплаты. По сертификату ребенок может ходить как в муниципальные организации, так и в частные, однако он будет распространяться не на все учреждения, а только на те, которые внесут в специальный реестр.

«Сертификат выдается единожды и действует до достижения ребенком 18 лет. Средства на нем должны пополняться ежегодно. При этом подчеркну, что сертификат не материален. Его нельзя обналичить и получить денежные средства на руки», – отметил федеральный эксперт Александр Костин.

«В реализации данного проекта мы не первопроходцы. В 2019 году такую практику ввели в 42 субъектах нашей страны. В этом году к ним присоединятся еще 15 регионов, в том числе и Амурская область. По замыслу новая система должна обеспечить открытость, вариативность и качество дополнительного образования и предоставить детям равные возможности», – отметила первый заместитель министра образования и науки Амурской области Елена Бурдуковская.