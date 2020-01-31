На нацпроекты Приамурью в 2020 году направят больше 9 миллиардов

Фото: Правительство Амурской области

На реализацию национальных проектов в Приамурье в 2020 году направят 9,3 миллиарда рублей. Общий объем средств на социально-экономическое развитие Амурской области в рамках национальных проектов в этом году на четверть превышает показатели предыдущего года.

При этом более 20 % этих средств предусмотрено на социальные выплаты при рождении первого и последующих детей, а также поддержку многодетных семей, сообщает амурское правительство.

Распределение средств в 2020 году, а также итоги первого года реализации нацпроектов в регионе стали главной темой заседания совета при правительстве Амурской области по стратегическому планированию и проектной деятельности.

«2019 год для нас стал важной отправной точкой в развитии региона в рамках 11 национальных проектов. В Приамурье введено 3 современных детских сада, в Благовещенске – новый корпус общеобразовательной школы, а в Ромненском районе ввели в эксплуатацию психоневрологический интернат. Произведена реконструкция участков городских дорог, а также дорог регионального значения. Значительную часть средств в регионе в качестве поддержки получили и многодетные семьи», – рассказала министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова. Она добавила, что на 2020 год денежных средств на реализацию нацпроектов выделяется на 26 % больше.

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реконструируют мостовые переходы через реку Басманка на трассе Введеновка – Февральск – Экимчан и на объездной дороге рядом с Шимановском. Продолжатся работы по улучшению дорожного полотна на трассе Благовещенск – Свободный, а улицу Василенко в Благовещенске в ходе капитального ремонта продлят до Чигирей.

В рамках нацпроекта «Демография» в селах Магдагачи и Екатеринославка начнется строительство новых детских садов для 50 и 70 малышей соответственно, а во второй половине этого года более 500 учеников в Свободном продолжат учебный процесс в здании современной школы по нацпроекту «Образование».