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31января
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сегодня, 16:29 9

На созданной для Медведева должности он будет получать более 600 тысяч в месяц

На созданной для Медведева должности он будет получать более 600 тысяч в месяц
Фото: pixabay.com

На посту заместителя председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев будет каждый месяц получать более полумиллиона рублей. Указ главы государства Владимира Путина о зарплате зампреда Совбеза РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе говорится, что ежемесячно заместитель председателя Совета безопасности должен получать 618 тысяч 713 рублей.

Указ вступил в силу с 16 января текущего года.

15 января правительство России в полном составе подало в отставку. Оно было сформировано 18 мая 2018 года,и с этого времени им руководил Дмитрий Медведев.

После отставки правительства президент Владимир Путин, который является председателем Совета безопасности, сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совбеза. Было сразу озвучено, что на этот пост назначат Дмитрия Медведева.

По итогам 2018 года в должности главы правительства Медведев заработал около 10 миллионов руб. В среднем месячная зарплата премьера равнялась 833 тысячам рублей, пишет «Коммерсант».

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    1 час назад

    Придумал должность демону на 10 тыс. S

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Это ему сыну на мелочи, остальное откатит....

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Ничё так

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Денег теперь у димона нет..Но он будет держаться.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    голый оклад??

  • КП

    КП
    48 минут назад

    Ему только дворником работать.

  • Mandalorian

    Mandalorian
    44 минуты назад

    За что этому м...ку платить такие деньги? он что достоин этого что ли?

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    19 минут назад

    плюс водитель с зарплатой, охрана наверняка, дача-квартира с обслугой, проезды бесплатно и т.д. и т.п.

  • Игорь К4.

    Игорь К4.
    19 минут назад

    и пенсия президента)))))

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