На созданной для Медведева должности он будет получать более 600 тысяч в месяц
На посту заместителя председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев будет каждый месяц получать более полумиллиона рублей. Указ главы государства Владимира Путина о зарплате зампреда Совбеза РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В документе говорится, что ежемесячно заместитель председателя Совета безопасности должен получать 618 тысяч 713 рублей.
Указ вступил в силу с 16 января текущего года.
15 января правительство России в полном составе подало в отставку. Оно было сформировано 18 мая 2018 года,и с этого времени им руководил Дмитрий Медведев.
После отставки правительства президент Владимир Путин, который является председателем Совета безопасности, сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совбеза. Было сразу озвучено, что на этот пост назначат Дмитрия Медведева.
По итогам 2018 года в должности главы правительства Медведев заработал около 10 миллионов руб. В среднем месячная зарплата премьера равнялась 833 тысячам рублей, пишет «Коммерсант».
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