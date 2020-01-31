На созданной для Медведева должности он будет получать более 600 тысяч в месяц

В документе говорится, что ежемесячно заместитель председателя Совета безопасности должен получать 618 тысяч 713 рублей.

Указ вступил в силу с 16 января текущего года.

15 января правительство России в полном составе подало в отставку. Оно было сформировано 18 мая 2018 года,и с этого времени им руководил Дмитрий Медведев.

После отставки правительства президент Владимир Путин, который является председателем Совета безопасности, сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совбеза. Было сразу озвучено, что на этот пост назначат Дмитрия Медведева.

По итогам 2018 года в должности главы правительства Медведев заработал около 10 миллионов руб. В среднем месячная зарплата премьера равнялась 833 тысячам рублей, пишет «Коммерсант».